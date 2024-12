Cvneed.com: Mahnung erhalten – was tun?

Im Webangebot von Cvneed kann man sich schnell online einen Lebenslauf erstellen. Einige Nutzer berichten jedoch, dass sie ohne ihr Wissen ein Abo bei dem Anbieter abgeschlossen und eine Rechnung in Höhe von 30 Euro erhalten haben. Was sollte man in solchen Fällen tun?

Auf der Seite findet man verschiedene Vorlägen für Lebensläufe, die man anschließend für Bewerbungen und andere Zwecke nutzen kann. Der eigene Lebenslauf kann über einen grünen Button angelegt werden. Kostenlos ist das jedoch nicht.

Ist Cvneed seriös? Was tun bei Rechnungen?

Im Netz findet man zahlreiche Beschwerden über den Anbieter. Bei Trustpilot wird Cvneed mit einer Wertung von 2.0 geführt. Dort findet man viele Berichte darüber, dass man unwissentlich in „einen Vertrag gelockt“ wurde (Quelle: Trustpilot.com). Habt ihr dort einen Lebenslauf erstellt und eine Rechnung erhalten? An verschiedenen Stellen im Netz vor dem Anbieter gewarnt:

Die unabhängige Informationsplattform „Watchlist Internet“ gibt an, dass man Rechnungen und Mahnungen von cvneed.com ignorieren kann. Es wird damit begründet, dass man auf der Webseite nicht deutlich darauf hingewiesen wird, dass bei Nutzung des Dienstes ein monatliches Abonnement abgeschlossen wird (Quelle: watchlist-internet.de).

Gleichzeitig wird empfohlen, den Abo-Vertrag sofort schriftlich zu kündigen . Dabei sollte man darauf hinweisen, dass „kein rechtmäßiger Vertrag zustande gekommen ist“, weil man „bewusst getäuscht und nicht klar über die Kosten informiert“ wurde.

. Dabei sollte man darauf hinweisen, dass „kein rechtmäßiger Vertrag zustande gekommen ist“, weil man „bewusst getäuscht und nicht klar über die Kosten informiert“ wurde. Hat man eine Mahnung erhalten, soll man widersprechen und angeben, die geforderten Gebühren nicht zu bezahlen.

Beim Dienst kann man vom Widerrufsrecht Gebrauch machen. Innerhalb von 14Tagen kann man also kostenlos und ohne weitere Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Dafür nutzt man die Kündigungsoption in den Kontoeinstellungen: Direkt zur Einstellung.

Auf der Startseite des Anbieters findet man den Hinweis mit der Preisangabe: „Mit Cvneed kannst du unbegrenzt Lebensläufe für 30 Euro pro Monat erstellen und herunterladen.“

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine Rechtsberatung. Bei weiteren Fragen solltet ihr euch mit einem Fachanwalt in Verbindung setzen.

Diesen Hinweis sieht man allerdings nicht, wenn man das Angebot nicht über die Startseite ansteuert, sondern über einen Link, zum Beispiel über Google oder ein soziales Netzwerk. Die Anmeldung muss man jedoch mit dem Button „Zahlungspflichtig bestellen“ bestätigen. Hier geht also hervor, dass es sich um eine kostenpflichtige Anmeldung handelt. Es könnte also sein, dass ihr eine Mahnung erhaltet, wenn ihr den Abo-Betrag für den genutzten Monat nicht bezahlt. Um euch abzusichern und Folgekosten sowie den Kontakt mit einem Inkasso-Unternehmen zu verhindern, solltet ihr euch rechtlich beraten lassen, zum Beispiel von einem Anwalt oder einem Online-Dienst wie Yourxpert. Hier könnt ihr euer Anliegen schriftlich schildern. Die Ersteinschätzung ist kostenlos, danach können allerdings Kosten für eine weitere Rechtsberatung entstehen: Bei Yourxpert ansehen.

Bei Cvneed unter 18 Jahren angemeldet?

Bei Communitys wie Reddit (bei Reddit ansehen) oder Gutefrage (bei Gutefrage ansehen) melden sich vor allem viele Minderjährige, die unbewusst ein Abonnement bei Cvneed abgeschlossen haben. Bei der Anmeldung bei dem Dienst bestätigt man die AGB, in denen man versichert, das Mindestalter von 18 Jahren zu haben. Bei Minderjährigen rät der Anbieter selbst, Kontakt mit dem Kunden-Service aufzunehmen (Quelle: Trustpilot):

„Aus Höflichkeit möchten wir Ihnen jedoch eine Lösung anbieten. Wenn Sie oder die Person, die das Abonnement beantragt hat, minderjährig sind, bitten wir Sie, eine Kopie des Personalausweises an unsere E-Mail-Adresse zu senden.“ https://de.trustpilot.com/review/cvneed.com

Kann nachgewiesen werden, dass man das Mindestalter für den Vertragsabschluss nicht erreicht hat, soll sich das Abonnement laut Anbieter stoppen lassen. Ihr erreicht den Kunden-Service unter der E-Mail-Adresse support@cvneed.com.

