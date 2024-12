Mit einem Wunschgutschein bekommt ihr einen Code, den ihr online in Gutscheine von verschiedenen Partnern umwandeln könnt. Doch was tun, wenn der Wunschgutschein nicht funktioniert? In solchen Fällen gibt es einige Schritte, die ihr ausprobieren könnt, um das Problem zu lösen.

Mit dem Wunschgutschein könnt ihr nicht sofort im Laden bezahlen. Ihr müsst ihn stattdessen zuvor hier einlösen und gegen einen Gutschein eines teilnehmenden Partner-Shops eintauschen. Dafür benötigt ihr den 9-stelligen Code, der auf der Karte oder dem Kassenbon abgedruckt ist. Erscheint nach der Einlösung eine Fehlermeldung, kann das verschiedene Ursachen haben.

Wunschgutschein lässt sich nicht einlösen?

Habt ihr einen Wunschgutschein gerade erst online gekauft, kann es sein, dass der Gutschein-Code noch nicht aktiviert wurde. Wartet nach dem Kauf einige Zeit ab und versucht erneut, ihn einzulösen.

Achtet dabei darauf, Wunschgutscheine online nur bei seriösen und bekannten Anbietern zu bestellen. Immer wieder nutzen Betrüger bekannte Namen aus, um nichts ahnende Nutzer in Fallen tappen zu lassen. Habt ihr einen Wunschgutschein verdächtig günstig bei einem unbekannten Anbieter gekauft, ist der Code möglicherweise gar nicht gültig.

Das gilt auch für Anbieter bei eBay oder eBay Kleinanzeigen, die zum Beispiel angeblich nur Restguthaben loswerden wollen.

Wunschgutschein funktioniert nicht – was tun bei Problemen?

Andere Ursachen, warum ein Wunschgutschein nicht funktionieren könnte:

Achtet darauf, den Code richtig einzugeben. Stellt sicher, dass ihr keinen Buchstaben- oder Zahlendreher einbaut und nicht versehentlich die Feststelltaste aktiviert ist, die die Groß- und Kleinschreibung umdreht.

einbaut und nicht versehentlich die Feststelltaste aktiviert ist, die die umdreht. Löst ihr zu viele Gutscheine auf einmal ein, kann es sein, dass folgende Codes vorübergehend aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Dann wird der Fall zunächst untersucht, um zum Beispiel Geldwäsche zu verhindern. Eine erneute Einlösung ist erst wieder nach 24 Stunden möglich.

möglich. Codes werden nach einer bestimmten Zeit deaktiviert. In dem Fall müsst ihr veraltete Codes online wieder freischalten lassen.

Wunschgutscheine sind wie normale Gutscheine nur 3 Jahre lang nach dem Kauf gültig . Ist der Zeitraum bereits abgelaufen, könnt ihr den Code nicht mehr nutzen.

. Ist der Zeitraum bereits abgelaufen, könnt ihr den Code nicht mehr nutzen. Ihr braucht den 9-stelligen Code. Dieser befindet sich auf der Grußkarte. Habt ihr den Wunschguthaben-Code verloren, könnt ihr das Guthaben nicht einlösen.

Habt ihr einen Wunschgutschein online eingelöst und den gewünschten Shop-Gutschein nicht per E-Mail erhalten, überprüft euer Spam-Postfach. Stellt auch sicher, dass ihr die richtige E-Mail-Adresse angegeben habt. Ihr könnt euch die E-Mail über den Support-Bereich auch noch einmal zuschicken lassen. Wählt hier „Ich habe meinen Gutscheincode des ausgewählten Shops nicht erhalten“ und gebt euren 9-stelligen Code ein.

Falls sich euer Problem nicht lösen lässt, kontaktiert den Kunden-Service von Wunschgutschein. Wählt auf dieser Seite eine passende Option oder drückt unten auf „Sonstige Fragen zum Wunschgutschein“. Danach könnt ihr das Kontaktformular öffnen und das Problem schildern.

