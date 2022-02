In Horzion Forbidden West gibt es in Haupt- und Nebmissionen unterschiedliche Türen und Terminals die einen spezifischen Code benötigen. Im Folgenden verraten wir euch alle Codes, um in die verschlossenen Räume hineinzukommen.

Horizon: Forbidden West Facts

Der Code für die jeweilige Tür beziehungsweise den jeweiligen Terminal ist für alle Spieler immer gleich. Ihr müsst euch also über randomisierte Zahlenkombinationen keinerlei Sorgen machen. Wenn ihr den Code selbst herausfinden wollt, müsst ihr bei den jeweiligen Türen die Umgebung mit eurem Fokus absuchen. Die Zahlenkombinationen verstecken sich in umliegenden Audio-Logs oder in Datenpunkten.

Die Hinweise müsst ihr jedoch nicht erst finden, ihr könnt auch direkt den Code eingeben, ohne die jeweiligen Notizen gefunden zu haben.

Tür-Code in „Tor des Todes“ (Hauptmission)

In der fünften Hauptmission „Tor des Todes“ kommt ihr im Verlauf der Geschichte an einen Punkt, wo euch eine geschlossene Tür begrüßt. Der Tür-Code lautet 7482. Gebt ihn ein und fahrt mit der Story fort.

Terminal-Code in „Wiege der Echos“ (Hauptmission)

Während der Hauptmission „Wiege des Echos“ müsst ihr einem Notsignal folgen, es führt euch zu einem Terminal. Dort müsst ihr einen Code eingeben, um mit der Geschichte fortzufahren. Keine Sorge, wir spoilern nichts aus der Story, sondern verraten euch lediglich den Code. Gebt 237 in der Konsole ein und die Mission geht weiter.

Tür-Codes in „Verbotenes Vermächtnis“ (Nebenmission)

Die Nebenmission „Verbotenes Vermächtnis“ erhaltet ihr von Alva, sie schließ sich euch im Verlauf der Geschichte an. Ihr könnt die Nebenquest von Alva in eurer Basis zu Beginn der Hauptmission „Gemini“ annehmen. Übrigens ist die Quest auch für alle Trophäen wichtig, ohne sie könnt ihr die Platin-Trophäe nicht freischalten.

Innerhalb der Nebenmission gibt es sogar zwei verschlossene Türen. Der Zahlenkombination für die erste Tür lautet: 102023.

Für die zweite Tür könnt ihr die umliegenden Gegenstände mit eurem Fokus scannen, sie verraten euch den Code. Die Zahlenkombination für die zweite Tür lautet: 402625.

Tür-Code in eurer Basis

In eurer Basis befindet sich ebenfalls ein verschlossenes Zimmer. Es handelt es dabei um den roten Raum im unteren Stockwerk. Dort lautet der Code: 9626118.

Tür-Codes in den Reliktruinen

Wenn ihr genaue Guides zu allen Reliktruinen haben möchtet, klickt auf den beigefügten Link. Unsere Kollegen von Spieletipps gehen jede einzelne Reliktruine im Detail durch. Nichtsdestotrotz gibt es auch dort Codes. Der Vollständigkeit halber listen wir sie euch ebenfalls auf:

Reliktruine Der Schrecken: 1705

Reliktruine No Mans Land: 2204

Reliktruine Ruhelose Wildnis: 1923

Reliktruine Insel der Türme: Erste Tür 2109 (siebter Stock), zweite Tür 109 (neunter Stock) und Tür zum Ornament 2109109

Reliktruine in der Nebenmission „Nacht der Lichter“: 739135

Wichtig: Manchmal reichen in den Reliktruinen die Codes alleine nicht aus, ihr müsst vorher das jeweilige Schlüsselmodul finden.