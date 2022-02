Die Aussichtspunkte gehören zu den Sammelobjekten in Horizon Forbidden West. Für jeden Aussichtspunkt-Turm müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte mit der jeweiligen Lösung.

Horizon: Forbidden West Facts

Alle Aussichtspunkte mit Lösung

Neben den Reliktruinen, den Flugschreibern, den Signallinsen und den Überwachungsdrohnen gibt es als Sammelobjekt auch die Aussichtspunkte in Horizon Forbidden West. Insgesamt gibt es 9 Aussichtspunkt-Türme im verbotenen Westen. Wenn ihr alle Trophäen in Horizon Forbidden West holen möchtet, benötigt ihr mindestens einen erfolgreich absolvierten Aussichtspunkt.

Bei den Aussichtspunkten handelt es sich um Hologramme aus der Vergangenheit. Das jeweilige Hologram müsst ihr mit Aloys Realität angleichen und an ihr ausrichten. Hierfür müsst ihr an einem spezifischen Punkt stehen.

Um das jeweilige Hologramm zu bekommen, müsst ihr vorher den dazugehörigen Aussichtspunkt-Turm mit eurem Fokus scannen. Haltet R3 länger gedrückt und richtet euren Fokus auf den Turm. Wenn ihr euch an der richtigen Stelle befindet, öffnet das Hologramm mit R3 und richtet es an der jeweiligen Szenerie aus.

Kein Aussichtspunkt ist verpassbar, ihr könnt auch alle 9 Türme nach Beendigung der Geschichte abschließen.

Wichtiger Hinweis: Der neunte und letzte Aussichtspunkt schaltet sich erst frei, sobald ihr die ersten 8 erfolgreich absolviert habt. Um den neunten Aussichtspunkt-Turm abzuschließen, benötigt ihr eine fliegende Reitmaschine.

Aussichtspunkt Der Schrecken

Der erste Aussichtspunkt der euch über den Weg läuft befindet sich im ersten Gebiet „Der Schrecken“, zwischen den Ortschaften Kettenkratz und Fahllicht. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Der Schrecken

Aussichtspunkt Die Stillsande

Für den Aussichtspunkt „Die Stillsande“ müsst ihr euch etwas in die Höhe begeben. Er befindet sich circa 1000m südlich von Brennspeer. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Die Stillsande

Aussichtspunkt Reinklang

Der Aussichtspunkt Reinklang befindet sich westlich vom gleichnamigen Ort. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Reinklang

Aussichtspunkt Brennspeer

Der Aussichtspunkt-Turm Brennspeer befindet sich nordöstlich vom gleichnamigen Ort. Im folgenden Video zeigen wir euch die Lösung:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Brennspeer

Aussichtspunkt Der Gedenkhain

Der Aussichtspunkt-Turm „Der Gedenkhain“ befindet sich nördlich vom gleichnamigen Ort. Wir zeigen euch die Lösung im Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Gedenkhain

Aussichtspunkt Die lange Küste

Der Aussichtspunkt-Turm „Die lange Küste“ befindet sich an der Küste nördlich vom Ort Dornmarsch. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Die lange Küste

Aussichtspunkt Dühnenhöhle

Der Aussichtspunkt-Turm Dühnenhöhle befindet sich im Wüstenbereich, genauer gesagt beim Lager Glimmerwinkel. Er ist im unterirdischen Bereich, deswegen wird er euch nicht auf der Karte angezeigt.

Wichtig: Ihr könnt den Aussichtspunkt erst abschließen, wenn ihr die Hauptmission „Das Meer aus Sand“ abgeschlossen habt. Wir zeigen euch die Lösung folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Dühnenhöhle

Aussichtspunkt Nebelhöhen

Der Aussichtspunkt Nebelhöhen findet ihr an der nördlichen Küsten von San Francisco. Um ihn abschließen zu können, benötigt ihr die Tauchermaske. Sie erhaltet ihr in der Hauptmission „Das Meer aus Sand“.

In unserem Video ist der Aussichtspunkt etwas verfrüht abgeschlossen worden, leider spielt die Kamera nicht ganz so mit. Am Ende des Videos seht ihr nochmal ganz genau an welchen Punkt ihr euch begeben müsst:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Nebelhöhen

Aussichtspunkt Insel der Türme

Der neunte Aussichtspunkt spawnt erst nachdem ihr vorherigen 8 Türme abgeschlossen habt. Ihr findet den letzten Aussichtspunkt-Turm im Süden von San Francisco.

Wichtig: Um ihn abschließen zu können, müsst ihr ein fliegendes Reittier besitzen. Ihr erhaltet automatisch eine Flugmaschine in der Hauptmission „Die Flügel der Zehn“.

Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Aussichtspunkt Insel der Türme

Belohnung der Aussichtspunkte

Nachdem ihr alle 9 Aussichtspunkt-Türme erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr eine Markierung auf der Map. Sie führt euch zu eurer Belohung. Als Reward bekommt ihr 2 Loot-Kisten und ein Audio-Log von Elisabet Sobeck.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Belohnung der Aussichtspunkte

Habt ihr alle Aussichtspunkt-Türme finden und lösen können? Oder hattet ihr Probleme mit dem Angleichen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir versuchen zu helfen.

