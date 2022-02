Die Überwachungsdrohnen gehören zu den Sammelobjekten in Horizon Forbidden West. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte im Video.

Alle Überwachungsdrohne - Fundorte

Neben den Reliktruinen, den Aussichtspunkten, den Flugschreibern und den Signallinsen gibt es als Sammelobjekt auch die Überwachungsdrohnen in Horizon Forbidden West. Insgesamt gibt es 10 Überwachungsdrohnen-Module im verbotenen Westen.

Die Überwachungsdrohnen gehören zur Nebenmission „Überwachungsdrohnen-Module“. Um die Nebenquest zu aktivieren, müsst ihr in eurer Basis mit der PSiClOPS-Konsole interagieren. Ihr könnt aber auch vor der Aktivierung der Quest bereits die Drohnen einsammeln. Die Basis schaltet ihr im Verlauf eurer Spielzeit automatisch frei, sie befindet sich im Raum von der K.I. Gaia.

Wichtig: Einige Überwachungsdrohnen sind von Maschinen bewacht. Entweder schleicht ihr euch an ihnen vorbei oder eliminiert sie vorher.

Im folgenden Video zeigen wir euch die PSiClOPS-Konsole und alle Fundorte der 10 Überwachungsdrohnen. Unter dem Video seht ihr die Timeline, dort listen wir euch die einzelnen Fundorte auf:

Horizon Forbidden West: Alle Überwachungsdrohnen - Fundorte

00:00 - PSiClOPS-Konsole

00:37 - Überwachungsdrohne Reinklang

01:30 - Überwachungsdrohne Dornmarsch

02:51 - Überwachungsdrohne Insel der Türme

05:48 - Überwachungsdrohne Grünschwall

06:37 - Überwachungsdrohne Niemandsland

07:30 - Überwachungsdrohne Das Steilgebirge

08:50 - Überwachungsdrohne Graugipfel

09:54 - Überwachungsdrohne Sitz der Wächter

11:57 - Überwachungsdrohne Trockensehnsucht

12:52 - Überwachungsdrohne Die Stillsande

Nebenquest „Überwachungsdrohnen-Module“ abgeben

Wichtiger Hinweis: Nachdem ihr alle Überwachungsdrohnen eingesammelt habt, müsst ihr die Module zurück in die Basis bringen und in die PSiClOPS-Konsole einfügen. Das alleinige Einsammeln der Drohnen reicht nicht aus um die Mission abzuschließen.

Wenn ihr die Module der Überwachungsdrohnen in die PSiClOPS-Konsole gesteckt habt, könnt ihr im Raum von Gaia die Kuppel verändern. Der Raum in dem sich Gaia befindet gleicht einem Planetarium. Durch das Auswählen eines Modules verändert sich die Szenerie innerhalb des Raumes. Ihr braucht übrigens auch eine Überwachungsdrohne, wenn ihr alle Trophäen freischalten möchtet.

Was denkt ihr über die Überwachungsdrohnen in Horizon Forbidden West? Habt ihr alle problemlos finden können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

