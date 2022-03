Sony hat die Listen der am häufigsten heruntergeladenen PlayStation-Spiele im Februar 2022 veröffentlicht. Auf den meisten befindet sich Elden Ring auf Platz 1, doch bei den PS4-Spielern in der EU ist es ganz anders.

Elden Ring Facts

PlayStation: Spieler in der EU bleiben ihrer großen Liebe treu

Welche Spiele wurden im Februar am häufigsten gekauft? Das verrät PlayStation in Listen, die sie sowohl für die PS4 als auch für die PS5 veröffentlichten. Eingeteilt werden diese in USA/Kanada und in die EU. Es fällt auf, dass sich bei drei der vier Listen das kürzlich erschienene Elden Ring an erster Stelle befindet. Die europäischen PS4-Spieler bleiben allerdings ihrer großen Liebe treu: FIFA. Kein Wunder, so gehört Fußball in der EU einfach mit zur Kultur.

Elden Ring derweil befindet sich auf der entsprechenden Liste auf Platz 4. Die ersten fünf Plätze in der Übersicht:

FIFA 22 Horizon Forbidden West Dying Light 2 Elden Ring GTA V

(Quelle: PlayStation Blog)

Bei Amazon ist FIFA 22 derzeit stark reduziert:

FIFA 22 [Playstation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2022 08:51 Uhr

PlayStation: Der Gewinner der „Players‘ Choice“-Umfrage

Regelmäßig zeichnet PlayStation das beliebteste Spiel des Monats aus. Dafür werden von den Redaktionsteams die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats gesammelt und für eine Abstimmung aufgelistet. In Form einer Umfrage können die Spieler nun für das beste neue Spiel stimmen.

Im Februar 2022 hat es Elden Ring auch hier nicht auf Platz 1 geschafft. Den erreichte Guerillas Horizon Forbidden West. From Softwares Action-Rollenspiel nimmt allerdings den zweiten Platz ein. (Quelle: PlayStation Blog)

Ihr möchtet in den Westen abtauchen? Dann solltet ihr ein paar Dinge wissen – spoilerfrei:

Horizon Forbidden West - 7 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet Abonniere uns

auf YouTube

In der jüngsten State of Play stellte PlayStation übrigens vor, auf welche Spiele ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Es waren ein paar Highlights dabei. Den ganzen Stream haben wir für euch zusammengefasst.