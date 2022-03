Das Jahr 2022 hat quasi erst begonnen und steckt noch voller Releases für die PlayStation. Im Rahmen der jüngsten State of Play präsentiert Sony auf was ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Wir fassen die Highlights für euch zusammen.

PlayStation 5 Facts

PlayStation: Eine bunte Mischung für PS4 und PS5

Laut PlayStation soll in Kürze ein weiterer „State of Play“-Stream stattfinden und tatsächlich fehlten im Jüngsten neue Informationen zu Spielen wie Final Fantasy 16. Nichtsdestotrotz wurden zahlreiche Spiele vorgestellt und vielleicht ist das eine oder andere für euch dabei.

Euch erwarten aufregende RPGs, spannende Action-Adventures und mehr. Der Stream auf einen Blick:

Exoprimal

Exoprimal - State of Play March 2022 Reveal Trailer | PS5, PS4

Zwar ist es kein neues Dino Crisis, doch Capcom macht wieder einen Ausflug zu den Dinosauriern.

Ein Dinosaurier-Ausbruch ist im vollen Gange und es ist eure Aufgabe, das aufzuhalten. Schlüpft in eure Exosuits und werdet in actiongeladenen Koop-Kämpfen Herr über Horden fleischfressender Tiere.

Exoprimal soll 2023 für PS4 und PS5 erscheinen.

Ghostwire Tokyo

Ghostwire: Tokyo - State of Play March 2022 Official Launch Trailer | PS5

Dieses Action-Adventure-Spiel steckt voller Horror, schnellen Rädern und spannenden Wendungen. Stellt euch dem Ungewissen und unterstützt Akito auf der Jagd nach der Wahrheit.

Ghostwire Tokyo soll am 25. März 2022 für PS5 erscheinen.

Forspoken

Forspoken – State of Play March 2022 "Worlds Collide" Gameplay Trailer | PS5

Der Release von Forspoken wurde kürzlich verschoben, doch immerhin wurde im Rahmen der State of Play neues Gameplay zum Spiel präsentiert.

Ihr schlüpft in die Rolle von Frey, die sich im grausamen Land Athia furchterregenden Kreaturen stellen muss. Nur durch ihre Magie kann es ihr gelingen, gegen das Böse anzukommen.

Voraussichtlich ab dem 11. Oktober 2022 könnt ihr sie dabei unterstützen.

Returnal

Returnal - Ascension State of Play March 2022 Trailer | PS5

Returnal bekommt mit Ascension einen Koop-Modus. Künftig könnt ihr die Reise durch das Labyrinth von Atropos also mit einem anderen Spieler teilen.

Das kostenlose Update fügt dem Spiel außerdem den Turm des Sisyphos hinzu. Ihr müsst zwanzig Etagen meistern und gegen Monster bestehen, die nicht wollen, dass ihr auf die Nächste gelangt. Dieser Turm ist allerdings nicht im Koop-Modus verfügbar.

Das Update soll am 22. März 2022 erscheinen.

Valkyrie Elysium

Valkyrie Elysium - State of Play March 2022 Announcement Trailer | PS5, PS4

Die Welt steht am Rande der Zerstörung, doch eine mutige Walküre will das verhindern.

Im kommenden RPG Valkyrie Elysium erwartet euch eine Mischung aus Strategie, Action und einzigartige Kombos.

Das Spiel soll 2022 für PS4 und PS5 erscheinen.

PlayStation: Was erwartet euch noch?

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das Square Enix zur Feier des 35-jährigen Jubiläums der Serie veröffentlicht. Ab dem 18. März 2022 könnt ihr euch in dieses Abenteuer stürzen.

ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das Square Enix zur Feier des 35-jährigen Jubiläums der Serie veröffentlicht. Ab dem 18. März 2022 könnt ihr euch in dieses Abenteuer stürzen. Bei Gundam Evolution handelt es sich um ein kommendes free-to-play-Spiel. In diesem 6v6 wählt ihr aus einer Vielzahl von Mobile Suits aus dem Gundam-Multiversum und jeder davon besitzt besondere Fähigkeiten. Mit der besseren Strategie werdet ihr über das Gegnerteam siegen. Das Spiel soll 2022 für PS4 und PS5 erscheinen.

handelt es sich um ein kommendes free-to-play-Spiel. In diesem 6v6 wählt ihr aus einer Vielzahl von Mobile Suits aus dem Gundam-Multiversum und jeder davon besitzt besondere Fähigkeiten. Mit der besseren Strategie werdet ihr über das Gegnerteam siegen. Das Spiel soll 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. Cowabunga! Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind zurück und das gleich in einer Sammlung. Die enthaltenen Spiele basieren auf den Charakteren und Themen der 80er-Jahre Comics und der Zeichentrick-Serie. Die Cowabunga Collection soll 2022 für PS4 und PS5 erscheinen.

sind zurück und das gleich in einer Sammlung. Die enthaltenen Spiele basieren auf den Charakteren und Themen der 80er-Jahre Comics und der Zeichentrick-Serie. Die Cowabunga Collection soll 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. In GigaBash müsst ihr euch dem Drachenkönig Rawa stellen. Dieser Arena-Brawler für vier Spieler steckt voller Monster und Helden und besteht aus vollständig zerstörbaren Karten. GigaBash soll noch Anfang 2022 für PS4 und PS5 erscheinen.

müsst ihr euch dem Drachenkönig Rawa stellen. Dieser Arena-Brawler für vier Spieler steckt voller Monster und Helden und besteht aus vollständig zerstörbaren Karten. GigaBash soll noch Anfang 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R basiert auf der ikonischen Manga-Serie. Dabei handelt es sich um ein Kampfspiel mit 50 Charakteren aus dem Universum, jeder aus einem anderen Handlungsstrang. Das Spiel soll Anfang Herbst 2022 erscheinen.

basiert auf der ikonischen Manga-Serie. Dabei handelt es sich um ein Kampfspiel mit 50 Charakteren aus dem Universum, jeder aus einem anderen Handlungsstrang. Das Spiel soll Anfang Herbst 2022 erscheinen. Trek to Yomi schickt euch in das altertümliche Japan. Ihr schlüpft in die Rolle des einsamen Samurais Hiroki, der seinem sterbenden Meister geschworen hat, seine Stadt und die Menschen, die er liebt, zu beschützen. Bereits ab Frühling 2022 sollt ihr ihn dabei unterstützen können.

schickt euch in das altertümliche Japan. Ihr schlüpft in die Rolle des einsamen Samurais Hiroki, der seinem sterbenden Meister geschworen hat, seine Stadt und die Menschen, die er liebt, zu beschützen. Bereits ab Frühling 2022 sollt ihr ihn dabei unterstützen können. Bei The DioField Chronicle handelt es sich um ein neues taktisches RPG mit einer tiefgründigen Geschichte, in der euch ein RTTB-System (Real-Time Tactical Battle) erwartet. Das Spiel soll 2022 für PS4 und PS5 erscheinen.

In der nächsten State of Play gibt es vielleicht Neues zu Final Fantasy 16:

Final Fantasy XVI - Awakening Trailer | PS5

