Die neuen Xbox-Series-Konsolen sind zwar erst seit anderthalb Jahren auf dem Markt, trotzdem könnte Microsoft schon am Nachfolger oder einer verbesserten Version arbeiten. Das legt zumindest ein neuer Codenamen-Leak nahe, der aktuell im Netz für Aufsehen sorgt. Aber ist das wirklich realistisch?

Xbox-Leak zeigt unbekannten Codenamen

Bevor neue Xbox-Konsolen offiziell angekündigt werden, verwendet Microsoft intern oft Codenamen für die Geräte. Die Xbox One trug den Codenamen Durango, die One X wurde Project Scorpio genannt und die Xbox Series X firmierte unter dem Namen Scarlett.

Der Leaker Tero Alhonen hat nun in einem nicht näher spezifizierten Dokument einen weiteren Xbox-Codenamen entdeckt, der bislang unbekannt war: Xbox Keystone.

Arbeitet Microsoft etwa wirklich schon jetzt an einem Nachfolger der Xbox Series X|S? Handelt es sich vielleicht um eine verbesserte Version mit noch mehr Hardware-Leistung? Oder steckt doch etwas anderes dahinter?

Aktuell sind die Informationen rar gesät. Abseits des Codenamens gibt es keinerlei handfeste Informationen zum Leak. Gut möglich, dass es sich beim neuen Xbox-Produkt gar nicht um eine richtige Konsole handelt.

Statt neuer Xbox vielleicht nur die Stream-Box?

Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem neuen Xbox-Produkt nicht um einen Nachfolger der Series-Konsolen handelt. Tatsächlich liegt eine andere Vermutung näher. Denn bereits im Sommer letzten Jahres machten Gerüchte und Leaks die Runde, die nahelegten, dass Microsoft an einer „Xbox Stream Box“ arbeiten könnte.

Bei dem Gerät handelt es sich um eine kleine Set-Top-Box, die in etwa so groß wie eine Packung Spielkarten ist und die ausschließlich zum Nutzen von Apps und fürs Cloud-Gaming über xCloud gedacht ist. Microsoft hatte sich damals nicht zum Leak geäußert und auch seitdem kein weiteres Wort darüber verloren. Ob das Gerät also überhaupt noch erscheint, bleibt abzuwarten.