Ihr steht auf die durchgestylte Action von Kill Bill und den bleihaltigen Charme von John Wick? Dann solltet ihr einen Blick auf Wanted: Dead werfen. Der neue Third-Person-Shooter präsentiert seine blutigen Stärken in einem fetzigen Gameplay-Trailer.

Indie Games Facts

Feuer frei! Wanted: Dead zelebriert brutale Action

Das Maschinengewehr im Anschlag und das Katana jederzeit einsatzbereit. So schnetzelt sich Hannah Stone durch den kriminellen Abschaum von Cyberpunk-Hong-Kong.

Der dazu passende Gameplay-Trailer macht dabei vor allem eines klar: Hannah nimmt keine Gefangenen. Ganz im Gegenteil. Sie ballert sich in der Third-Person-Perspektive gnadenlos durch eine schier endlose Horde an Gegnern. Spiele wie Gears of War oder das in Vergessenheit geratene Wet aus dem Jahr 2009 lassen grüßen.

Die Kommentare unter dem Trailer feiern das brachiale Actionfest. Ganz nach dem Motto: Stumpf ist Trumpf! Wobei deutsche Jugendschützer wahrscheinlich jetzt schon Schnappatmung bekommen. Denn Wanted: Dead macht keinen Hehl daraus, dass es brutale Kills und harte Finisher spektakulär in Szene setzt. Aber macht euch doch mit dem Trailer einfach selbst ein Bild.

Wer steckt hinter dem Third-Person-Shooter?

Das zuständige Entwicklerstudio von Wanted: Dead ist Soleil, die man vor allem für das Multiplayer-Spiel Naruto to Boruto: Shinobi Striker kennt.

Ganz neu in ihrem Portfolio ist aber auch das Rollenspiel Valkyrie Elysium, welches erst vor kurzem während der State of Play vorgestellt wurde. Mit Wanted: Dead erweitert man die eigene Vita also nun um einen brutalen Third-Person-Shooter.

Das ist allerdings kein Zufall. Das Spiel erinnert nämlich auch an den wenig erfolgreichen Shooter Devils Third für die Wii U. Und dieses Spiel wurde von dem Team entwickelt, dass nun wiederum für Soleil arbeitet. So schließt sich der Kreis.

Ob Wanted: Dead erfolgreicher als sein spiritueller Vorgänger sein wird, das erfahren wir irgendwann 2022, denn dann erscheint der Shooter für die PS5, die Xbox Series X|S und den PC.