Wenn ihr bisher mit dem Energiesparmodus eurer Xbox-Konsole Strom sparen wolltet, hattet ihr das lästige Problem, dass ihr keine Updates mehr herunterladen konntet. Das gehört jetzt der Vergangenheit an, denn Microsoft hat eine Verbesserung vorgenommen.

Xbox-Konsolen: Der Energiesparmodus wird noch besser

Letztes Jahr hatte Microsoft den Energiesparmodus für ihre Xbox-Konsolen ausgerollt, der euch ganze 20 Mal mehr Strom spart, als es der herkömmliche Stand-By-Modus tut. Das Blöde daran war bisher: In diesem Modus war das Herunterladen von System- und Spiele-Updates nicht möglich.

Also hieß es: Stand-By-Modus wieder an. Doch wie ihr richtig gelesen habt – das war so! In einem neuen Bericht legt Microsoft seine Bemühungen zu einer nachhaltigen Unternehmensführung offen und verrät dabei, dass der Energiesparmodus zukünftig den Download von Updates im Hintergrund zulässt (Quelle: Xbox).

So könnt ihr den Energiesparmodus nun durchgängig eingestellt lassen und spart eine Menge Energie.

Solltet ihr den Modus einstellen?

Solltet ihr eine neue Xbox Series X|S oder Xbox One kaufen und erstmalig Aufsetzen, ist der verbesserte Energiesparmodus ab sofort schon als Grundeinstellung gesetzt. Wenn ihr bereits eine Xbox-Konsole besitzt und den Energiesparmodus einstellen wollt, könnt ihr das in den Einstellungen unter „Allgemein“→ „Energiemodus & Start“→ „Energiemodus“ → „Energiesparmodus“.

Ein Nachteil des Energiesparmodus ist der langsamere Start eurer Konsole. Bei älteren Xbox-One-Konsolen ist dabei schon ein erheblicher Unterschied zu merken. Bei der aktuellen Generation ist das Hochfahren auch mit Energiesparmodus noch schnell. Und immerhin spart ihr dabei eine Menge Strom. Ein guter Kompromiss also.

