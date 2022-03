Xbox-Spiele auf dem iPhone und iPad zu zocken, ist jetzt angenehmer als je zuvor: Microsoft hat die Leistung des xCloud-Features für iOS-Geräte merklich optimiert und heimst von Gamern bereits positives Feedback für die Verbesserungen ein.

Apple Facts

Game-Pass-Abonnenten können ihre Spiele dank des Streamings via xCloud auch auf ihren mobilen iOS-Geräten zocken. Microsoft hat der Leistung des Xbox-Features auf dem iPhone und iPad nun einen erheblichen Boost verpasst. Die Verbesserungen zeigen bei Gamern bereits Wirkung und führen schon jetzt zu deutlich längeren Spielzeiten.

Xbox verbessert Cloud-Gaming für iOS-User

Xbox hat den Performance-Boost für iOS bereits ausgerollt und in einem Blog-Post bekannt gegeben. Zwar hält sich Microsoft mit exakten Details zu den Verbesserungen zurück, doch das Game-Streaming-Erlebnis soll auf iPhones und iPads nun geschmeidiger verlaufen sowie bessere Reaktionszeiten bieten.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) Da wird Nintendo blass vor Neid: So schön könnte Apples Switch-Alternative aussehen

Spieler haben das verbesserte xCloud-Feature offensichtlich bereits wohlwollend aufgenommen: In dem Blog-Post verkündet Xbox. dass das Nutzer-Feedback seit der Boost-Einführung deutlich positiver ausgefallen ist und Spiel-Sessions jetzt im Schnitt rund 35 Prozent länger dauern. Spieler scheinen das optimierte Gameplay also durchaus schon bemerkt zu haben. (Quelle: Xbox)

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2022 11:49 Uhr

Microsoft: Game-Pass-Feature bald auch mit Tastatur und Maus verfügbar

Zum Schluss des Blogposts weist Microsoft Spieler daraufhin, auch in Zukunft die Feedback-Funktion der xCloud zu nutzen. Auf diese Weise könne das Unternehmen das Streaming-Feature für Game-Pass-Abonnenten Schritt für Schritt verbessern und das Spiel-Erlebnis optimieren. Eine von Gamern lang ersehnte Neuerung soll sich übrigens schon in Arbeit befinden: Laut den Entwicklern von Microsoft Flight Simulator sollen Gamer ihre Spiele über das Streaming-Feature am PC bald auch per Maus und Tastatur steuern können. Aktuell ist das Zocken per Streaming am PC nur mit einem Controller möglich.

In unserem Video zeigen wir euch das beste Zubehör für eure Xbox:

Das beste Zubehör für Xbox One und Series X Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).