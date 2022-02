Während eurer Reise in den verbotenen Westen in Horizon Forbidden West könnt ihr natürlich auch Trophäen freischalten. Im Folgengen zeigen wir euch, wie ihr die Platin-Trophäe bekommt.

Horizon: Forbidden West Facts

Leitfaden & Roadmap für Horizon Forbidden West

Insgesamt könnt ihr in Horizon Forbidden West 59 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 7x Silber, 50x Bronze) freischalten.

Spielstunden für Platin: 30 bis 40 Stunden, wenn ihr euch nur auf die Trophäen konzentriert.

30 bis 40 Stunden, wenn ihr euch nur auf die Trophäen konzentriert. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist nicht relevant. Ihr könnt alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad absolvieren.

Ist nicht relevant. Ihr könnt alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad absolvieren. Verpassbare Trophäen: 1 - „Alle Maschinenarten gescannt“ ist verpassbar. Schaut euch hierfür die Erklärung weiter unten an, damit ihr sie nicht verpasst.

1 - „Alle Maschinenarten gescannt“ ist verpassbar. Schaut euch hierfür die Erklärung weiter unten an, damit ihr sie nicht verpasst. Verbuggte Achievements: 0

0 Online Erfolge: 0

Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen mit ihren Freischaltbedingungen:

Wichtiger Hinweis: Wir verstecken keine Trophäen. In manchen Trophäenbeschreibungen befinden sich Spoiler!

Stufe 50 ist das Max-Level. Ihr werdet im Spielverlauf mit Quests und Aktivitäten zugeschüttet, macht euch um euer Max-Level keine Sorgen. Ihr könnt auch nach der Haupstory noch Quests abschließen und euch hochleveln. Wenn ihr auf die Platin-Trophäe geht, erreicht ihr Level 50 ganz automatisch. Durch abgeschlossene Quests und Nebenaktivitäten erhaltet ihr am meisten XP.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf. Sie bekommt ihr nach der Storymission „Singularität“. Legt vorher sicherheitshalber einen manuellen Speicherstand an.

Hierfür müsst ihr eine Nebenquest-Reihe abschließen, sie startet in der Ortschaft „Pfeilhand“. Die erste Nebenmission heißt „Jagd gegen Durst“, danach müsst ihr „Die Wunde im Sand“ abschließen. Zu guter Letzt müsst ihr dann „Das Tor der Besiegten“ absolvieren.

Hierbei handelt es sich um die Nebenquests und Aufträge im ersten Gebiet „Der Schrecken“, sie erhaltet ihr in Kettenkratz und Fahllicht. Folgende Nebenmissionen sind für die Trophäe relevant:

Die Dornrücken (gibt es in Kettenkratz)

Der Düsterpfad (nach Abschluss der Hauptmission „An den Rand des Abgrunds“ verfügbar)

Schatten aus der Vergangenheit (bekommt ihr in Fahllicht)

Schatten im Westen (bekommt ihr nach Abschluss von „Schatten aus der Vergangenheit“)

Kotallo schließt sich euch im Verlauf der Hauptstory an und befindet sich daraufhin in eurer Basis. Wenn ihr euch in der Basis befindet, müsst ihr mit ihm sprechen, er gibt euch die dazugehörige Quest. Nach der Hauptmission „Samen aus der Vergangenheit“ gibt euch Kotallo, wenn ihr mit ihm sprecht, die Nebenmission „Was verloren war“. Nach Abschluss dieser Mission erhaltet ihr die Trophäe.

Zo schließt sich euch im Verlauf der Hauptstory an und befindet sich daraufhin in eurer Basis. Wenn ihr euch in der Basis befindet, müsst ihr mit ihr sprechen, sie gibt euch die dazugehörige Quest „Die zweite Strophe“. Sie steht euch nach der Hauptmission „Wiege der Echos“ von Zo zur Verfügung. Nachdem ihr sie angefangen habt, könnt ihr sie erst nach der Hauptmission „Samen der Vergangenheit“ weiterführen. Nach Beendigung von „Die zweite Strophe“ erhaltet ihr die Trophäe.

Alva schließt sich euch im Verlauf der Hauptstory an und befindet sich daraufhin in eurer Basis. Wenn ihr euch in der Basis befindet, müsst ihr mit ihr sprechen, sie gibt euch die dazugehörige Quest „Verbotenes Vermächtnis“, sie könnt ihr von Alva zu Beginn von der Hauptmission „Gemini“ erhalten. Nach Beendigung von „Verbotenes Vermächtnis“ erhaltet ihr die Trophäe.

Für alle Langhälse haben wir euch einen separaten Guide geschrieben, klickt einfach auf den beigefügten Link.

Hierfür müsst ihr alle Rebellenlager absolvieren und untersuchen. Nachdem ihr die ersten 5 absolviert habt, müsst ihr mit Erend sprechen, von ihm erhaltet ihr die dazugehörige Quest „Die Schmiede“. Mit ihm geht ihr dann zum sechsten Rebellenlager. Die Rebellenlager werden durch ein Totenkopf-Symbol mit mehrere „Dreiecken“ beziehungsweise „Dächern“ über dem Kopf gekennzeichnet.

Wenn ihr die Rebellenlager im Verlauf der Geschichte macht, steht Erend in der Basis. Wenn ihr es nach Abschluss der Story macht, steht Erend im alten Las Vegas (wo ihr die Mission für die Tauchermaske gemacht habt).

Hierfür müsst ihr alle Brutstätten erfolgreich absolvieren, hierfür haben wir euch einen separaten Guide geschrieben, klickt einfach auf den Link.

Wir haben für euch einen separaten Guide für alle Jagdgebiete erstellt, klickt einfach auf den beigefügten Link.

Manche Maschinen besitzen Unterarten. Für die Trophäe müsst ihr nicht alle Unterarten erledigen, sondern nur einmal die jeweilige Spezies. Ihr könnt eure erledigten Maschinen in der Statistik sehen. Drückt das Touchpad, dann auf den Reiter Notizbuch und dann auf Statistiken.

Es gibt 18 Beschaffungsmaschinen, es handelt sich dabei um folgende:

Graser

Wühler

Plünderer

Stachelschnauze

Pflughorn

Stürmer

Lanzehorn

Dornrücken

Reisshorn

Breitschlund

Grauhabicht

Schnappmaul

Sonnenflügel

Kletterkiefer

Steinbrecher

Flutschlitzer

Frostklaue

Feuerklaue

Es gibt 5 Aufklärermaschinen, es handelt sich dabei um folgende:

Gräber

Himmelsgleiter

Langbein

Rotaugenwächter

Langhals (kann nicht getötet werden, ihr müsst ihn aber scannen)

Von ihnen müsst ihr also die ersten 4 erledigen.

Es gibt 15 Kampfmaschinen, es handelt sich dabei um folgende:

Krallenschreiter

Verderber (wenn ihr ihn während der Story verpassen solltet, könnt ihr in im letzten Arenaherausforderungssatz antreffen)

Pirscher

Grimmhorn

Verwüster

Schreckflügel

Panzerschnapper

Sturmvogel

Donnerkiefer

Versenger

Schlängelzahn

Bebenzahn

Schlachtrücken

Phantom

Phantom Prime

Es gibt 5 Transportmaschinen, es handelt sich dabei um folgende:

Sprungschläger

Brüllrücken

Panzerwanderer

Rollrücken

Behemoth

Hierfür müsst ihr die jeweilige Maschine überschreiben und auf ihr reiten. Ich müsst zur Überschreibung getarnt sein, schleicht euch an die jeweilige Maschine ran und überbrückt sie. Den Stürmer könnt ihr bereits von Anfang an überschreiben. Für den Dornrücken müsst ihr die Brutstätte TAU abschließen, die Brutstätte ist Teil der Story. Für den Krallenschreiter müsst ihr die Brutstätte IOTA abschließen.

Denkt daran, dass ihr sie nicht nur überschreiben, sondern auch reiten müsst. Ein kurzen Aufsitzen reicht hierfür schon aus.

Insgesamt gibt es 43 Maschinenarten. Extrem wichtig: Phantom und Phantom Prime, beide in der letzten Hauptmission „Singularität“ sind verpassbar. Ihr müsst sie unbedingt scannen, ansonsten müsst ihr das Spiel erneut durchspielen.

Um eine Maschine zu scannen, müsst ihr nur R3 halten und sie mit eurem Fokus anvisieren. Folgende Maschinen gibt es:

Graser

Wühler

Plünderer

Stachelschnauze

Pflughorn

Stürmer

Lanzehorn

Dornrücken

Reisshorn

Breitschlund

Grauhabicht

Schnappmaul

Sonnenflügel

Kletterkiefer

Steinbrecher

Flutschlitzer

Frostklaue

Feuerklaue

Gräber

Himmelsgleiter

Langbein

Rotaugenwächter

Langhals

Krallenschreiter

Verderber (wenn ihr ihn während der Story verpassen solltet, könnt ihr ihn im letzten Arenaherausforderungssatz antreffen)

Pirscher

Grimmhorn

Verwüster

Schreckflügel

Panzerschnapper

Sturmvogel

Donnerkiefer

Versenger

Schlängelzahn

Bebenzahn

Schlachtrücken

Phantom (letzte Storymission „Singularität“)

Phantom Prime (letzte Storymission „Singularität“)

Sprungschläger

Brüllrücken

Panzerwanderer

Rollrücken

Behemoth

Die Nebenquest „Signalsuche“ bietet euch eine gute Gelegenheit hierfür. Allerdings könnt ihr auch ganz einfach mit einem fliegenden Reittier, sobald ihr es freigeschalten habt, so hoch wie möglich fliegen und von der Maschine abspringen. Aktiviert den Gleiter sofort nach eurem Absprung und lasst euch zu Boden gleiten.

Eine fliegende Reitmaschine schaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte frei. Für die Trophäe zählen keine Hauptmissionen. Folgende Quests können für die Trophäe abgeschlossen werden:

Der Erste Flug (könnt ihr in der Ortschaft „Das Bollwerk“ bekommen, nach der Hauptmission „Der zerbrochene Himmel“)

Der Heimweg (könnt ihr im Ort „Landfall des Vermächtnisses“ bekommen, während der Hauptmission „Gemini“ bekommen)

Leuchtendes Beispiel

Maschinenrennen werden auf der Karte durch eine stehende Flagge angezeigt. Das erste Maschinenrennen findet ihr leicht südöstlich von der Ortschaft Brennspeer. Sobald ihr dieses Rennen erfolgreich meistert, wird euch ein weiteres Rennen auf der Karte markiert.

Insgesamt gibt es 4 Maschinenrennen, ihr benötigt aber nur zwei.

Es gibt mehrere Beute-Unternehmer auf der Karte. Auf den ersten trefft ihr nach der Ortschaft Fahllicht. Erfüllt von ihm einfach seine Aufträge und ihr erhaltet die Trophäe. Ihr müsst nicht für jeden Beute-Unternehmer alle Aufträge absolvieren, sondern nur für einen einzigen.

Beute-Unternehmer werden auf der Karte mit einem Schriftrollen- beziehungsweise Papier-Symbol gekennzeichnet.

Insgesamt gibt es 17 Rebellen-Außenposten. Sie werden auf der Karte mit einem Totenkopf-Symbol und einem kleinen Dach über dem Kopf angezeigt. Hierfür müsst ihr nur 4 absolvieren. Denkt allerdings daran, dass ihr die Marken von dem jeweiligen Anführer einsammelt. Manchmal befindet sich die Marken am Körper, hierfür müsst ihr ihn/sie einfach nur looten. Manchmal erhaltet ihr jedoch vom looten einen Schlüssel, danach müsst ihr die verschlossene Kiste im Rebellen-Außenposten öffnen, dort befinden sich dann die Marken.

Für alle Reliktruinen haben unsere Kollegen von Spieletipps einen separaten Guide angefertigt. Klickt einfach auf den beigefügten Link.

Um die Arena zu öffnen, müsst ihr die Nebenmission „Eröffnung der Arena“ abschließen. Sie könnt ihr nach der Hauptmission „Die Kulrut“ in dem Ort „Der Schlund der Arena“ bekommen. Für die Trophäe reicht es aus, wenn ihr den ersten Herausforderungssatz komplett abschließt. Die weiteren Herausforderungssätze sind für die Trophy nicht nötig.

Maschinen-Streit ist ein Mini-Game, ihr erlernt es im ersten Gebiet Kettenkratz. Dieser Gegner zählt übrigens nicht zur Trophäe. Ihr könnt neue Figuren für das Mini-Game an den unterschiedlichen Jagdgebieten kaufen.

Der erste Herausforderer befindet sich in der Ortschaften Fahllicht und der zweite in Reinklang. Danach trefft ihr im Spielverlauf aber auch noch auf weitere Herausforderer. Ihr müsst bei ihnen übrigens nicht alle Bretter (Spiele) gegen sie gewinnen. Es reicht aus, wenn ihr bei beiden jeweils nur das erste Brett meistert.

Insgesamt gibt es 9 Waffenklassen:

Stachelwerfer

Sprengschleuder

Jägerbogen

Kriegerbogen

Seilwerfer

Stolperfalle

Scharfschussbogen

Bolzenschießer

Häckslerhandschuh

Am leichtesten ist es, wenn ihr jeweils eine Waffenart bei einem Händler kauft.

Es gibt 6 Elementzustände:

Feuer

Schock

Frost

Säure

Löschwasser

Plasma

Maschinen besitzen oftmals gegen ein oder zwei Elemente Schwächen. Um ein Element erfolgreich beim Gegner anzubringen, müsst ihr ihn so lange mit dem jeweiligen Element angreifen, bis sich der Symbolkreis über den Gegner schließt. Benutzt am besten immer ein Element gegen das die Maschine schwach ist, dadurch baut sich der Elementzustand wesentlich schneller auf.

Nahkampf-Kombos schaltet ihr im Talentbaum Kriegerin frei. Sobald ihr eine Nahkampf-Kombo freigeschalten habt, müss ihr sie einfach nur erfolgreich im Kampf anwenden.

Am leichtesten erhaltet ihr die Tarn-Kills, wenn ihr mit dem „stillen Schlag“ angreift. Ihr müsst hierfür unentdeckt bleiben und an Gegner von hinten heranschleichen. Oder ihr wartet im hohen Gras bis ein schwacher Gegner vor euch steht. Kleine Maschinen und Menschen sind dadurch fast immer ein One-Hit-Kill. Ob es ein One-Hit-Kill wird, erkennt ihr am Totenkopfsymbol, das neben der Handlungsaufforderung R1 „stiller Schlag“ dann zu sehen ist.

Dies solltet ihr eigentlich automatisch im Verlauf der Geschichte freischalten. Achtet darauf, dass ihr die Maschinen an ihren Schwachpunkten angreift und eine Waffe mit erhöhten Reißschaden (Symbol eines angerissenen Schildes) benutzt.

Schwere Waffen können von größeren Maschinen abgeschossen werden. Benutzt eine Waffe mit erhöhten Reißschaden und schießt die jeweilige schwere Waffe vom Gegner ab. Scannt den Gegner vorher mit R3 und identifiziert die abreißbare Waffe. Daraufhin solltet ihr eure Schüsse auf die Waffe konzentrieren, um sie von der Maschine zu lösen. Draufhin müsst ihr sie nur noch aufheben.

Folgende Maschinen besitzen abreißbare schwere Waffen:

Pirscher: Pfeilgewehr

Grimmhorn: Bündelwerfer

Verwüster: Verwüsterkanone

Schreckflügel: Bombenwerfer

Panzerschnapper: Frostsprenger

Donnerkiefer: Scheibenwerfer

Versenger: Minenwerfer

Schlängelzahn: Schockkugel

Bebenzahn: Plasmakanone und Schock-Kanone

Schlachtrücken: Plasma-Stachelwerfer und Stachelschwanz-Lanze

Phantom und Phantom Prime: Pulskanone

Ihr könnt die jeweilige Waffe vor eurem Kampf mit eurem Fokus markieren, damit ihr sie während des Gefechtes besser identifizieren könnt.

Durch die Brutstätten erhaltet ihr die Fähigkeit weitere Maschinen zu überbrücken. Ihr müsst die jeweilige Maschine nicht reiten, eine Überbrückung reicht bereits aus. Manche Maschinen können aber nicht direkt überbrückt werden, selbst bei der Freischaltung durch die Brutstätten.

Um sie überbrücken zu können, müsst ihr ihn der Basis am dafür forgesehenen Terminal die Maschine erst freischalten. Dort im Menü werden euch die benötigten Bauteile angezeigt. Um eine Übersicht aller überbrückbaren Maschinen zu erhalten, solltet ihr unseren separaten Guide aller Brutstätten anschauen.

Hierfür müsst ihr alle Nahkampfplätze erfolgreich absolvieren und danach die Tenakth-Nahkampfmeister bezwingen. Hierfür haben wir euch einen separaten Guide geschrieben, klickt einfach auf den Link.

Siehe „Fertigkeitenbaum erlernt“.

Am leichtesten ist es, wenn ihr Waffen mit der niedrigsten Raritätsstufe (grün) verbessert. Geht hierfür an eine Werkbank und verbessert dort 3 unterschiedliche Waffen auf das Maximum. Wichtig: Ihr könnt für „Waffe mit Spulen verbessert“ Ressourcen sparen, wenn ihr zwei grüne und eine blaue Waffe aufs Maximum verbessert.

Wenn euch Ressourcen fehlen sollten, könnt ihr für sie einen Auftrag anfertigen. Daraufhin werden euch die benötigten Ressourcen auf der Map angezeigt.

Am leichtesten ist es, wenn ihr Outfits mit der niedrigsten Raritätsstufe (grün) verbessert. Geht hierfür an eine Werkbank und verbessert dort 3 unterschiedliche Outfits auf das Maximum. Wenn euch Ressourcen fehlen sollten, könnt ihr für sie einen Auftrag anfertigen. Daraufhin werden euch die benötigten Ressourcen auf der Map angezeigt.

Beutel könnt ihr an der Werkbank verbessern, folgende Beutel müsst ihr für die Trophäe um jeweils eine Stufe aufleveln:

Seilbeutel

Bombenbeutel

Leichter-Pfeil-Köcher

Rohstoffbeutel

Präzisionspfeil-Köcher

Trankbeutel Wichtig: Hierfür müsst ihr einen Trank bei einem Händler kaufen, dadurch schaltet sich der Beutel frei.

Hierfür müsst ihr einen Trank bei einem Händler kaufen, dadurch schaltet sich der Beutel frei. Jägerpfeil-Köcher

Fallenbeutel

Bolzenmagazinbeutel

Stolperdraht-Beutel

Häckslerbeutel

Stachelholster

Proviantbeutel Wichtig: Der Proviantbeutel wird euch an der Werkbank nur angezeigt, wenn Essen besitzt. Um ein Gericht zu kaufen, müsst ihr bei einem Koch ein Gericht erwerben. Wenn ihr kein Proviant im Inventar besitzt, wird euch der Proviantbeutel auf der Werkbank nicht angezeigt.

Wenn euch Ressourcen fehlen sollten, könnt ihr für sie einen Auftrag anfertigen. Daraufhin werden euch die benötigten Ressourcen auf der Map angezeigt.

Ab Raritätsstufe Blau können Waffen zwei Spulen besitzen. Levelt eine blaue Waffe so weit hoch, dass ihr eine zweite Spule ausrüsten könnt. Sobald eine Waffe 2 Spulen besitzt, schaltet sich die Trophäe frei.

Um eine Spule auf einer Waffe auszurüsten, müsst ihr einfach nur in euer Inventar gehen und dort auf der Waffe Viereck drücken, daraufhin könnt ihr die Spulen bearbeiten.

Waffentechniken sind die dreieckigen Symbole in den jeweiligen Talentbäumen. Schaltet jeweils eine Technik für drei verschiedene Waffenklassen frei und ihr erhaltet die Trophäe. Folgende Waffentechniken findet ihr in den Talentbäumen:

Kriegerin: Kriegerbogen

Fallenstellerin: Stolperfalle und Seilwerfer

Jägerin: Jägerbogen und Bolzenschießer

Überlebende: Sprengschleuder und Häckslerhandschuh

Eindringling: Scharfschussbogen

Maschinenmeisterin: Stachelwerfer

Hierfür müsst ihr ein Talentbaum komplett erlenen und auch jeden Mutstoß im Skill-Tree auf das Maximum hochleveln.

Ihr müsst nicht alle Sammelobjekte finden, sondern nur 1 aus der jeweiligen Kategorie. Es gibt Überwachungsdrohnen, Flugschreiber, Reliktruinen, Aussichtspunke und Signaltürme.

Färbeblumen findet ihr an Felswändern beim Klettern. Drückt Dreieck sobald ihr euch beim Klettern an einer Blume befindet. Wenn ihr von ihnen genügend sammelt, könnt ihr bei einer Färberin euer Outfits verändert und dort eine neue Farbe anlegen. Die erste Färberin findet ihr im Ort Reinklang. Aber auch die Ortschaften Brennspeer und Dornmarsch haben jeweils eine Färberin.