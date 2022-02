Jeder spielt Elden Ring, was jetzt auch die ersten Zahlen belegen. Während letzte Woche zuerst Horizon Forbidden West an die Spitze der Verkaufscharts gesprungen ist, wird Aloys Reise nun vom Thron gestoßen: In Großbritannien ist Elden Ring bereits jetzt das sich am schnellsten verkaufende Souls-Spiel überhaupt.

Elden Ring regiert die Welt der Videospiele – sogar Horizon Forbidden West muss einstecken

Auf Steam ist Elden Ring bei den deutschen Topsellern ganz oben und auch bei den erfolgreichsten PS4-Spielen auf Amazon hat Elden Ring den Thron ergattert. Jetzt hat das Marktforschungsinstitut GfK UK die Videospiel-Verkaufszahlen der letzten Woche in Großbritannien herausgegeben (Quelle: GamesIndustry.biz). Demzufolge ist Elden Ring nicht nur das meistverkaufte Spiel der letzten Woche in Großbritannien, sondern schlägt die Einnahmen von Dark Souls 3 in derselben Zeit um ganze 26 Prozent. Elden Ring könnte den Zahlen zufolge also das erfolgreichste Souls-Spiel überhaupt werden; in Großbritannien ist es immerhin schon jenes Souls-Spiel, das sich am schnellsten verkauft.

Bemerkenswert hieran ist übrigens auch, dass bei der Analyse der GfK UK noch nicht einmal die digitalen Verkäufe berücksichtigt wurden, welche sicherlich zusätzlich nochmal einen großen Teil ausmachen werden.

In Elden Ring erkundet ihr eine gigantische offene Welt, in der sich Soldaten, widerliche Kreaturen und weitere Gegner verstecken, die ihr besiegt, um mit eurem Charakter stärker zu werden. Die offene Map bietet viele Möglichkeiten, scheinbar unbesiegbaren Gegnern aus dem Weg zu gehen. Was nichts daran ändert, dass Elden Ring jeden Spieler mit dem hohen Schwierigkeitsgrad herausfordert.

Elden Ring von From Software ist am 25. Februar für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erschienen. Die Geschichte des Spiels wurde in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin erdacht, dem Autor der berühmten Game-of-Thrones-Bücher.