Sparfüchse aufgepasst! Sony hat einen neuen Sale im PlayStation Store gestartet: Big in Japan. Wer japanische Spiele liebt, der kann sich jetzt das eine oder andere Meisterwerk aus Fernost sichern und dabei kräftig sparen.

Sony hat einen der beliebtesten Sales im PlayStation Store reaktiviert! Beim großen „Big in Japan“-Sale kommen vor allem Rollenspiel- und Anime-Fans auf ihre Kosten. Mehr als 300 Spiele und Add-ons befinden sich diesmal im Angebot.

Absolute No-Brainer und jeden Cent wert sind zum Beispiel folgende Meisterwerke:

Monster Hunter: World für 14,99 Euro

Final Fanatsy X/X-2 HD Remaster für 14,99 Euro

Bloodborne für 9,99 Euro

Ebenfalls im digitalen Sale: NieR: Automata Game of the YoRHa Edition. Ein tolles Spiel, allerdings bekommt Ihr die Retail-Version bei Amazon noch ein paar Euro günstiger.

Anime-Fans können bei folgenden, sehr empfehlenswerten Games sparen:

Scarlet Nexus für 29,39 Euro

Dragon Ball Z: Kakarot für 23,09 Euro

My Hero One's Justice 2 für 19,59 Euro

Black Clover: Quartet Knights für 8,99 Euro

One Punch Man: A Hero Nobody Knows für 5,99 Euro

Hier sind die Retail-Fassungen auf Amazon wesentlich teurer.

Scarlet Nexus - Announcement Trailer

Generell lohnt sich vor dem Kauf immer ein kurzer Blick auf Amazon. So bekommt Ihr zum Beispiel das relativ neue NEO: The World Ends with You bei Amazon für 24,99 Euro, während es im digitalen Sale 29,99 Euro kostet.

Noch ein paar persönliche Empfehlungen zum Schluss:

Judgment für 17,99 Euro (Hervorragende Yakuza-Alternative)

(Hervorragende Yakuza-Alternative) Odin Sphere Leifthrasir für 14,99 Euro (Wunderschönes Action-RPG)

(Wunderschönes Action-RPG) Root Letter für 4,99 Euro (Feine, kleine Visual Novel)

Wer sich selbst einen Überblick verschaffen will, alle Angebote findet ihr hier: „Big in Japan“-Sale im PlayStation Store

Sämtliche Angebote gelten bis zum 10. März 2022. Noch ist also genügend Zeit, um sich alles in Ruhe anzusehen.