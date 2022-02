In Horizon Forbidden West kehren die Langhälse zurück, ihr kennt sie sicherlich noch aus Zero Dawn. Im Folgenden zeigen wir euch alle Langhälse und wie ihr sie besteigen könnt.

Alle Langhälse - Fundorte

Im verbotenen Westen findet ihr insgesamt 6 Langhälse. Nachdem ihr einen Langhals erklommen und ihn überbrückt habt, deckt sich in diesem Bereich eure Karte auf und zeigt interessante Orte an. Hierdurch könnt ihr die Sammelobjekte Reliktruinen, Aussichtspunkte, Flugschreiber, Überwachungsdrohnen und Signallinsen leichter identifizieren und einsammeln. Es ist also ratsam, dass ihr in einem neuen Gebiet zuerst den jeweiligen Langhals freischaltet.

Wichtig: Einer der Langhälse hat auf der Karte ein kleines Schloß-Symbol. Um ihn überbrücken zu können, benötigt ihr eine reitbare Flugmaschine. Die Fähigkeit erlernt ihr erst ziemlich spät im Spiel, genauer gesagt während der Hauptmission „Flügel der Zehn“. Vorher habt ihr keinerlei Chance ihn freizuschalten, vergeudet also nicht eure Zeit.

Ebenfalls wichtig: Zudem werden im Verlauf eurer Spielzeit nur 5 der 6 Langhälse auf der Karte angezeigt. Das liegt daran, weil der sechste Langals in der nördlichsten Brutstätte IOTA sich befindet.

Auf den folgenden zwei Bildern zeigen wir euch die Fundorte auf der Karte. Klickt auf die Galerie, um die Screenshots zu vergrößern. Weiter unten findet ihr zum jeweiligen Langhals ein Video-Walkthrough.

Langhals - Zinnober-Sande

Den ersten Lanhals findet ihr bereits relativ früh im Spiel. Hierfür müsst ihr eine Satellitenschüssel mit Strom versorgen, sie daraufhin besteigen und von dort aus mit eurer Spezialausrüstung Schildflügelauf auf den Langhals gleiten. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Langhals Zinnober-Sande

Langhals - Die Stillsande

Für den Langhals „Die Stillsande“ müsst ihr euch in den Süden begeben. Dieses Mal müsst ihr ihn allerdings nicht besteigen, sondern ihn mit umliegenden Harpunen zu Fall bringen. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Langhals Stillsande

Langhals - Der Sitz der Wächter

Der Sitz der Wächter befindet sich relativ mittig in der Karte. Um auf ihn hinaufzuklettern, müsst ihr die umliegenden Baumhäuser besteigen und am Endpunkt auf den Langhals springen. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Langhals Sitz der Wächter

Langhals - Landfall

Der vierte Langhals befindet sich ganz im Westen der Karte, ihr gelangt im Spielverlauf ganz automatisch auf die Insel. Zuerst liegt er regungslos im Meer, da ihm Bauteile fehlen. Nachdem ihr die benötigen Bauteile geholt und in ihm verbaut habt, steht er auf und setzt sich in Bewegung. Folgt ihm und kletter auf die umliegenden Ruinen, von dort aus könnt ihr auf ihn springen. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Langhals Landfall

Langhals - Leuchtende Ödnis

Den fünften Langhals erhaltet ihr ganz automatisch im Spiel, genauer gesagt in der Hauptmission „Die Flügel der Zehn“. Sicherheitshalber zeigen wir es euch trotzdem im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Langhals Leuchtende Ödnis

Der sechste und letzte Langhals

Der sechste und letzte Langhals liegt versteckt in der Brutstätte IOTA, sie liegt ganz im Norden der Karte. Macht euch aber keine Sorgen, der Langhals ist nicht verpassbar. Sobald die Brutstätte beginnt, ist der Langhals Teil der Mission. Ihr erhaltet ihn automatisch während des Dungeons. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Horizon Forbidden West: Brutstätte IOTA & Langhals - Fundort & Lösung

Habt ihr alle sechs Langhälse gefunden, erfolgreich erklommen und überschrieben? Falls ihr Probleme haben solltet, schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wir versuchen euch zu helfen.

