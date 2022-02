Die Brutstätten gibt es schon in Zero Dawn, aber auch in Horizon Forbidden West findet ihr sie abermals vor. Im Folgenden zeigen wir euch alle Brutstätten und wie ihr sie lösen könnt.

Horizon: Forbidden West Facts

Alle Brutstätten - Fundorte

Im verbotenen Westen gibt es insgesamt 6 Brutstätten. Es handelt sich bei ihnen um kleine Dungeons, in denen ihr kleine Rätsel lösen und am Ende die Brutstätte überbrücken müsst. Am Ende kommt es zudem immer zu einem Bosskampf, achtet also darauf, dass ihr euren besten Outfits und Waffen bei euch habt.

Die ersten beiden Brutstätten, TAU und GEMINI, spielt ihr automatisch während der Hauptstory des Spiels, deswegen sind sie nicht in unseren Walkthrough mit dabei. Wir zeigen euch lediglich die 4 optionalen Brutstätten.

Neben XP, Fertigkeitspunkten und Crafting-Materialen erhaltet ihr am Ende einer Brustätten ebenfalls eine ganz besondere Belohnung: die Fähigkeit weitere Maschinen zu überbrücken. Überbrückte Maschinen könnt ihr entweder als Reittiere oder als Kampfgefährten nutzen, je nachdem welche „Art“ es ist.

Wichtig: Bei manchen Maschinen am Ende einer Brutstätte handelt es sich um eine „beschädigte Überbrückung“. Das bedeutet, dass ihr diese Maschinen nicht sofort überschreiben könnt. Um die Maschine vollends zur Überbrückung freizuschalten, müsst ihr in eurer Basis an das entsprechende Termin gehen und dort die Überbrückung „kaufen“.

Die Basis schaltet ihr im Verlauf der Spielzeit automatisch frei. Um dort beschädigte Überbrückungen zu reparieren, müsst ihr spezielle Komponenten einer Maschine ans Terminal abgeben. Die benötigten Materialien werden euch dort im Menü gezeigt, danach könnt ihr auch diese Maschinen überschreiben.

Wenn ihr alle Trophäen freischalten möchtet, müsst ihr übrigens alle 4 Brutstätten erfolgreich absolvieren, zudem versteckt sich in einer Brutstätte ein Langhals. Durch ihn entnebelt ihr in diesem Bereich ebenfalls die Karte.

Im folgenden Bild markieren wir euch alle Fundorte der Brutstätten, weiter unten finden ihr zu jeder Brutstätte das jeweilige Lösungsvideo und eine Auflistung der freigeschaltenen Maschinen:

Brutstätte MU - Fundort & Lösung

Im Verlauf eurer Spielzeit werdet ihr wahrscheinlich der Brutstätte MU zuerst über den Weg laufen. Sobald ihr den Kern überbrückt, schalten sich folgende 3 Maschinen zur Überbrückung frei:

Gräber

Wühler

Graser

Folgende 3 Maschinen sind beschädigte Überbrückungen:

Plünderer

Reisshorn

Breitschlund

Horizon Forbidden West: Brutstätte MU - Fundort & Lösung

Brutstätte IOTA - Fundort & Lösung

Brutstätte IOTA findet ihr ganz im Norden der Karte, hier versteckt sich übrigens auch ein Langhals. Nachdem ihr den Kern überbrückt, schalten sich folgende 5 Maschinen zur Überbrückung frei:

Sprungschläger

Grauhabicht

Lanzenhorn

Langbein

Krallenschreiter

Folgende 5 Überbrückungen sind beschädigte Überbrückungen:

Himmelsgleiter

Brüllrücken

Verwüster

Schnappmaul

Rollrücken

Horizon Forbidden West: Brutstätte IOTA & Langhals - Fundort & Lösung

Brutstätte KAPPA - Fundort & Lösung

Brutstätte KAPPA findet ihr im Nordwesten der Map. Wichtig: Um sie absolvieren zu können, benötigt ihr die Spezialausrüstung „Tauchermaske“, sie schaltet ihr automatisch in der Hauptmission „Das Meer aus Sand“ frei. Folgende 4 Maschinen erhaltet ihr zur Überbrückung, sobald ihr den Kern überschreibt:

Steinbrecher

Flutschlitzer

Bebenzahn

Sturmvogel

Folgende 4 Überbrückungen sind beschädigte Überbrückungen:

Donnerkiefer

Schlängelzahn

Schreckflügel

Schlachtrücken

Horizon Forbidden West: Brutstätte KAPPA - Fundort & Lösung

Brutstätte CHI - Fundort & Lösung

Brutstätte CHI findet ihr im Süden der Karte. Nachdem ihr den Kern überbrückt, schalten sich folgende 5 Maschinen zur Überbrückung frei:

Frostklaue

Rotaugenwächter

Panzerwanderer

Kletterkiefer

Behemoth

Folgende 5 Überbrückungen sind beschädigte Überbrückungen:

Pirscher

Panzerschnapper

Stachelschnauze

Versenger

Feuerklaue

Horizon Forbidden West: Brutstätte CHI - Fundort & Lösung

Habt ihr alle Brutstätten finden und überbrücken können? Hattet ihr mit einer besondere Schwierigkeiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).