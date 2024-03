Günstiges Falt-Handy kommt: Das sind Samsungs Pläne

Das faltbare Galaxy Z Fold 6 von Samsung soll auch in einer deutlich günstigeren Variante angeboten werden. Umgerechnet könnten laut Berichten nur rund 725 Euro fällig sein. Damit würde sich das Galaxy Z Fold 6 FE preislich sogar unterhalb der Flip-Serie positionieren.

Samsung: Galaxy Z Fold 6 FE für 725 Euro?

Samsung arbeitet angeblich an einer günstigeren Version seines Galaxy Z Fold 6, das für rund 725 Euro angeboten werden könnte. Berichten aus Südkorea zufolge könnte das Galaxy Z Fold 6 FE schon in wenigen Monaten auf den Markt kommen – für 1,05 Millionen Won in Samsungs Heimatmarkt (Quelle: Sisa Journal).

Der angestrebte Preis läge damit deutlich unter dem des Vorgängermodells und sogar unter dem der Galaxy-Z-Flip-Serie. Das aktuelle Modell ist in Deutschland für rund 1.000 Euro zu haben, für das Galaxy Z Fold 5 müssen Kunden mindestens 1.700 Euro auf den Tisch legen. Um die Preissenkung beim Galaxy Z Fold 6 FE zu ermöglichen, wird Samsung aber wohl einige Kompromisse bei der Ausstattung eingehen müssen.

Das günstigere Galaxy Z Fold 6 soll auf die Unterstützung des S Pen verzichten und über ein kleineres Display sowie einen kleineren Akku verfügen. Auch beim Chipsatz setzt Samsung auf eine günstigere Alternative, wobei der Konzern zwischen einem eigenen Exynos-Chip und einem weniger Qualcomm-Chip wählen könnte. Trotz der Einsparungen soll die Kamera auf Flaggschiff-Niveau bleiben, spekuliert wird über ein Dual- oder Triple-Kamera-System.

Im Video: Das halten wir von Samsungs aktueller Falt-Generation.

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

Endlich günstige Falt-Smartphones in Sicht?

Das kommende Galaxy Z Fold 6 könnte einen Wendepunkt bei der Preisgestaltung von faltbaren Smartphones darstellen. Mit einem möglichen Einstiegspreis, der deutlich unter den bisherigen Modellen liegt, könnte Samsung neue Kundenschichten erschließen und den Wettbewerb im Segment der High-End-Smartphones neu entfachen. Die kommenden Monate werden zeigen, inwieweit diese Strategie den Markt beeinflussen wird.

