Struktogramm-Editor: Hier findet ihr das passende Tool

Grundsätzlich soll ein Struktogramm-Editor euch ermöglichen, Struktogramme unabhängig von der verwendeten Programmiersprache zu zeichnen. Trotzdem eignen sich manche Programme für bestimmte Zwecke besser als andere. Wir haben euch eine Auswahl guter Struktogramm-Editoren zusammengestellt.

Sehr groß ist die Auswahl bei den Struktogramm-Editoren leider nicht. Allerdings ist die Aufgabe dieser Tools ja auch nicht besonders komplex, sodass auch ältere Tools ihre Aufgabe erfüllen. Wenn ihr die Übersicht über euren Code behalten wollt, solltet ihr so einen Editor mal ausprobieren. Auch zur Dokumentation eignen sie sich gut.

Struktograf

Struktograf ist ein deutschsprachiges Freeware-Programm, mit dem ihr komfortabel Struktogramme erstellen, sie im XML-Format abspeichern und sie auch als Bild exportieren könnt. Einzelne Elemente lassen sich mit der Maus via Drag and Drop verschieben. Aus dem Struktogramm kann das Toll auch ein Grundgerüst des Codes in C erstellen. Eine umfangreiche Hilfe führt euch in die Nutzung des Programms ein.

Structorizer

Das Programm Structorizer ist ebenfalls kostenlos und wurde speziell für die Erstellung von Nassi-Shneiderman-Diagrammen entwickelt. Ihr bekommt es für Windows und sogar eine APK für Android. Da es in Java vorliegt, könnt ihr es auch unter Linux und auf dem Mac nutzen. Auf jeden Fall benötigt ihr aber auch das Java Runtime Environment. Structorizer ist mehrsprachig und lässt sich auch auf die deutsche Sprache einstellen.

Struktogrammeditor

Das nächste Programm trägt seine Aufgabe im Namen: Der „Struktogrammeditor“ von Kevin Krummenauer entstand aus einer Projektarbeit mit der Aufgabe, einen Nassi-Shneiderman-Diagramm-Editor zu programmieren. Auch hier benötigt ihr das Java Runtime Environment zur Ausführung. Hier lassen sich Elemente per Drag and Drop einfügen und verschieben. Ihr könnt das fertige Struktogramm als Grafik exportieren.

