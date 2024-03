Linux: Nach Text in Dateien suchen – find text in files

Mit einem Linux-Befehl könnt ihr ganz einfach nach bestimmten Text in Dateien suchen und die Dateien mit Verzeichnispfad anzeigen lassen. Wir zeigen, wie das geht.

Um in Linux nach einem bestimmten Text in Dateien zu suchen, nutzt ihr den Befehl „grep“:, es gibt also kein konkretes „find text in files“-Kommando.

Befehl: grep -rnwi '/Pfad/zu/Ordner/' -e 'Textschnipsel'

Ausgabe-Syntax: Pfad zur Datei : Zeilennummer : Textzeile

-r bedeutet rekursiv.

bedeutet rekursiv. -n zeigt die Zeile der Datei an, wo der Textschnipsel gefunden wurde.

zeigt die Zeile der Datei an, wo der Textschnipsel gefunden wurde. -w bedeutet, dass der Textschnipsel als Ganzes übereinstimmen muss. Wer nach „Haus“ mit -w sucht, findet nicht „Haustür“.

bedeutet, dass der Textschnipsel als Ganzes übereinstimmen muss. Wer nach „Haus“ mit -w sucht, findet nicht „Haustür“. -i bedeutet, dass nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

bedeutet, dass nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. -l kann optional ergänzt werden, um nur den Dateipfad auzugeben, in welcher der Textschnipsel vorkommt.

Der Befehl sucht im Home-Verzeichnis und Unterordnern des Nutzers „zina“nach Dateien, die den Text „lorem“ enthalten. (Bildquelle: GIGA)

Sucht im Home-Verzeichnis und Unterordnern des Nutzers „zina“nach Dateien, die genau das Wort „lorem“ enthalten:

grep -rnwi '/home/zina/' -e 'lorem'

Nur nach Dateien mit Dateiendung .c oder .h suchen (--inlcude):

grep --include=\*.{c,h} -rnw '/home/zina/' -e "lorem"

Nur nach Dateien ohne Dateiendung .o suchen (--exclude):

grep --exclude=*.o -rnw '/home/zina/' -e "lorem"

Bei der Suche die Verzeichnisse „dir1“, „dir2“ und alle, die auf „test“ enden, ausschließen:

grep --exclude-dir={dir1,dir2,*test} -rnw '/home/zina/' -e "lorem"

Der GREP-Befehl ist vielseitiger als man denkt und kann oft angewendet werden, um Listen zu filtern. Was ihr mit dem GREP-Befehl noch alles tun könnt, zeigen wir euch hier:

Weitere hilfreiche Befehle haben wir hier erklärt:

