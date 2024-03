Nach Nintendo-Klage: Beliebtes Switch-Projekt kehrt von den Toten zurück

Nintendo hat es geschafft, den Switch-Emulator Yuzu in die Knie zu zwingen. Das Team hinter dem Projekt schwenkte vor Kurzem die weiße Flagge und trug den beliebten Emulator zu Grabe. Doch ein paar pfiffige Entwickler haben Yuzu nun exhumiert und wollen ihn unter einem anderen Namen wiederbeleben, der Nintendo ein Dorn im Auge sein dürfte.

Entwickler trotzen Nintendo: Switch-Emulator soll zurückkehren

Der Switch-Emulator Yuzu ist nicht mehr. Die Entwickler einigten sich mit Nintendo auf eine Zahlung von 2,4 Millionen US-Dollar und stellten das Projekt anschließend ein. Die Message ist klar: Mit Big N legt sich niemand ungestraft an.

Das scheinen einige Entwickler jedoch nicht wirklich mitgeschnitten zu haben, wie ein Artikel von Ars Technica beweist. In diesem steht einer der Mitwirkenden namens Sharpie des neuen Projekts Rede und Antwort und gibt einige Details zum neuen Switch-Emulator Suyu preis.

So basiert Suyu etwa auf dem Quellcode von Yuzu und wird auch ganz offiziell als „Fortführung einer der populärsten Open-Source-Switch-Emulatoren namens Yuzu“ beworben. Das Team setzt jedoch alles daran, nicht auch von Nintendo verklagt zu werden. Laut Sharpie befinde sich Suyu gerade in einer rechtlichen Grauzone, die man jedoch alsbald hinter sich lassen will. Der Name Suyu klingt übrigens nicht versehentlich wie das englische „sue you“ – ein klarer Seitenhieb in Bezug auf Nintendo.

Im Gegensatz zu Yuzu soll Suyu in keinster Weise monetarisiert werden. Zudem stelle sich das Team von Anfang an gegen Piraterie und will jede Diskussion der Fans über das Spielen von raubkopierten Switch-Games im Keim ersticken – egal in welcher Form.

Suyu ist noch nicht fertig

Für Suyu gibt es bereits eine eigene Webseite auf GitLab, auf welcher die Entwickler alle Dateien bereitstellen. Offizielle Builds zum Herunterladen und Installieren gibt es bislang aber noch nicht. Die Entwickler sprechen sogar explizit eine Warnung aus, dass Switch-Emulator-Fans keinen Webseiten oder Personen trauen sollen, die angeben, dass sie bereits einen Build für Suyu haben. Es besteht die Gefahr, dass ihr euch auf diese Weise einen Virus oder andere Schadsoftware einfangt.

Wann Switch-Spieler mit der Bereitstellung eines ersten Builds rechnen können – und ob Nintendo Suyu nicht auch noch den Riegel vorschiebt – bleibt abzuwarten.

