Neuer Mario-Film: Nintendo macht Nägel mit Köpfen

Nintendo und Illumination haben zusammen den zweiterfolgreichsten Kino-Film des Jahres 2023 abgeliefert. Jetzt verrät der Switch-Hersteller, wie die Abenteuer von Super Mario auf der großen Leinwand weitergehen werden.

Gute Nachrichten für Nintendo-Fans: Super Mario kommt zurück

Super Mario ist nicht zu stoppen. Der Klempner ist nicht nur das wohl berühmteste Gaming-Maskottchen der Welt, sondern auch ein echter Film-Star. Der Super Mario Bros. Film soll sogar eine Fortsetzung erhalten. Fans müssen allerdings noch eine Weile warten.

Nintendo und das Animationsstudio Illumination Entertaintment kündigen den neuen Film zusammen auf YouTube an. Illumination-Chef Chris Meledandri verrät dabei, dass sich die Arbeit noch in einer frühen Phase befinden. Allerdings wird wieder viel Wert auf die Welt und die kleinen Details gelegt. Es steht auch bereits ein Release-Termin fest: Super Mario soll am 03. April 2026 in den USA und in vielen weiteren Ländern ins Kino zurückkehren.

Schaut euch hier die Ankündigung von Nintendo und Illumination an:

Illumination & Nintendo: Neuer Super-Mario-Film angekündigt

Mario-Welt soll im Nachfolger noch größer werden

Aktuell gibt es noch keine Informationen, worüber es im neuen Super-Mario-Film gehen soll. Auch wird nicht verraten, ob Chris Pratt, Anya Taylor-Joy und Jack Black als Mario, Peach und Bowser zurückkehren werden. Shigeru Miyamoto verrät allerdings schon, dass die Mario-Welt im neuen Kino-Abenteuer noch erweitert werden soll. Fans können sich also vermutlich auf viele weitere bekannte Gesichter und Easter Eggs freuen. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ein Nachfolger des Super Mario Bros. Films war praktisch nur eine Frage der Zeit. Der Animations-Hit hat weltweit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an den Kino-Kassen eingespielt. Nur Barbie war 2023 mit etwas mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar erfolgreicher (Quelle: Box Office Mojo).

