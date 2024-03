Exklusiv für Prime-Mitglieder: Amazon liefert am 21. März so richtig ab

Nur wer bei Amazon ein Prime-Abo hat, der darf im März bei Amazon einen US-amerikanischen Actionfilm mit Hollywood-Star Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle sehen. „Road House“ läuft nämlich nicht im Kino. Kommt euch der Titel bekannt vor? Dafür gibt es einen guten Grund.

Amazon pfeift auf eine Kinoauswertung und bringt „Road House“ lieber direkt zu Prime Video. Sehen könnt ihr den Actionfilm dann ab dem 21. März (Amazon Prime Video entdecken). Was ihr dafür benötigt? Eine Prime-Mitgliedschaft, handelt es sich doch um einen Film des hauseigenen MGM-Studios.

Jake Gyllenhaal im Swayze-Remake – nur bei Amazon Prime Video

In der Hauptrolle sehen wir Jake Gyllenhaal als ehemaligen UFC-Kämpfer Elwood Dalton. In einem sonnigen kleinen Ort in Florida nimmt der einen Job als Türsteher an und muss sich bald mit der schmutzigen Realität des scheinbaren Paradieses auseinandersetzen.

Einen ersten Eindruck vom Film gibt es im Trailer:

Road House - Trailer Englisch

Kommen euch Filmtitel und Handlung bekannt vor? Dies könnte vielleicht daran liegen, dass es sich bei „Road House“ aus dem Jahr 2024 um ein Remake des gleichnamigen Filmes aus dem Jahr 1989 handelt. Damals übernahm Patrick Swayze die Rolle des Rausschmeißers. Bei Amazon Prime Video können Prime-Mitglieder übrigens bereits jetzt das Original genießen (bei Amazon Prime Video sehen).

Der Film aus den Achtzigern steht derzeit mit einer Bewertung von 6,7 Punkten bei der IMDb da. Das Remake sollte also mindestens diese Marke reißen, um nicht schlechter dazustehen. Aktuell ist die Neuverfilmung mit Jake Gyllenhaal noch unbewertet, doch dies dürfte sich nach der Premiere beim South by Southwest in den nächsten Tagen schon ändern. Bis dato bleibt das Ergebnis für Regisseur Doug Liman noch offen.

Regie und Produktion sind vielversprechend

Der inszenierte zuletzt beispielsweise die abenteuerliche Tragikomödie „Barry Seal – Only in America“ mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Aber auch der Actionkracher „Mr. & Mrs. Smith“ und der sehr gute Science-Fiction-Film „Edge of Tomorrow“ gleichfalls mit Tom Cruise stammt jeweils aus seiner Hand.

Nicht zu vergessen: Für die Produktion von „Road House“ zeichnet sich die Legende Joel Silver verantwortlich. Bekannt wurde der vor allem für Blockbuster wie Predator, Stirb langsam, die Lethal-Weapon-Serie und auch die Matrix-Trilogie.

Kurzum: Beste Voraussetzungen, dass „Road House“ ein richtig guter Actionfilm wird – drücken wir die Daumen.