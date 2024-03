Amazon haut Bombast-Trailer zur Fallout-Serie raus: Ein Detail sorgt für große Begeisterung

Bald ist es soweit – die große Fallout-Serie von Amazon steht in den Startlöchern. Wenige Wochen vor der Veröffentlichung hat Amazon nochmal einen knapp dreiminütigen Trailer rausgehauen, der weitere Szenen aus der Serie zeigt – und ein Detail am Ende dürfte Fans besonders freuen.

Amazon Prime Facts

Fallout-Serie bei Amazon: Das ist der neue Trailer

Stolze 3 Minuten und 17 Sekunden ist der neue Trailer zur Fallout-Serie von Amazon lang. Bevor wir auch nur ein weiteres Wort verlieren, empfehlen wir euch – schaut ihn euch mal fix an:

Fallout – Trailer Deutsch

Die Serie erzählt die Geschichte mehrerer Einwohner des Ödlands, die sich rund 200 Jahre nach der Apokalypse in der verstrahlten Höllenlandschaft zurechtfinden müssen. Der Trailer schlägt zwar kurzzeitig auch ernste Töne an und zeigt brachiale Action, doch die meisten Szenen beweisen, dass es allem Anschein nach recht amüsant in der Serienumsetzung der Spielreihe zugehen wird.

Anzeige

Auch ein Release-Datum wird zum Ende des Trailers genannt: Schon am 11. April 2024 soll die Serie für Abonnenten von Amazon Prime zur Verfügung stehen.

Anzeige

Amazon haut alle Folgen der Fallout-Serie auf einmal raus

Das wichtigste Detail verrät Amazon erst zum Abschluss des Trailers: Denn im Gegensatz zu vielen anderen In-House-Produktionen der direkten Konkurrenz hat sich Amazon dazu entschieden, alle Folgen der ersten Staffel der Fallout-Serie auf einen Schlag zu veröffentlichen.

Anzeige

Abonnenten können sich also alle Folgen direkt am 11. April 2024 anschauen und müssen nicht Woche für Woche auf die nächste Episode warten. Für Ungeduldige dürfte das eine große Erleichterung sein. Gleichzeitig müssen sich Fans, die es schlichtweg zeitlich nicht einrichten können, alle Folgen auf einmal zu gucken, darauf einstellen, dass es ab Tag 1 massig Spoiler im Internet zu lesen geben wird. Seid also auf der Hut, falls es euch wichtig ist, vorab möglichst wenig über die Show zu wissen.

Falls ihr noch die Zeit bis zum Release der Fallout-Serie überbrücken wollt, gibt es einige solide Geheimtipps auf Netflix zu sehen, die ihr vielleicht noch nicht kennt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.