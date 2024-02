Amazon Prime: Filme in Dolby Atmos & Dolby Vision – geht das?

Wer Filme in hervorragender Qualität sehen will, schaut, ob der Inhalt „Dolby Atmos“ und „Dolby Vision“ unterstützt. Cineasten, die über Amazon Prime Filme schauen, müssen sich im Hinblick auf die Filmqualität umstellen. Seit der Einführung der Werbung bei den Prime-Inhalten gibt es auch Änderungen bei der Verfügbarkeit von Dolby Vision und Dolby Atmos.

Im Filmprogramm von Amazon gibt es zwar einige Inhalte mit Support für Dolby Vision und Dolby Atmos, allerdings gibt es das nicht mehr für Nutzer, die die werbefinanzierte Version des Prime-Video-Abonnements nutzen. Wer also Inhalte in bester Qualität streamen will, muss ebenfalls die Option ohne Werbung für 2,99 Euro monatlich buchen.

Amazon Prime Video: Kein Dolby Atmos & Dolby Vision mehr im Standard-Abo

Ein Amazon-Sprecher bestätigt das „Downgrade“ für Bestandskunden im Spiegel:

„Dolby-Vision- und Dolby-Atmos-Funktionen sind nur in der werbefreien Version und bei entsprechenden Inhalten verfügbar.“

Viele Nutzer dürften von der Änderung aber vielleicht gar nichts bemerken, da „Dolby Vision“ und „Dolby Atmos“ nur bei einer kleinen Auswahl von Filmen und Serien zur Auswahl stehen. Meistens beschränkt sich die Dolby-Atmos-Spur auf die englische Sprachausgabe. Darüber hinaus wird das passende Equipment benötigt, um die Inhalte in der entsprechenden Qualität anzusehen beziehungsweise zu hören. Eine allgemeine Übersicht mit einer Liste von Filmen mit Dolby Atmos und Dolby Vision bietet Amazon nicht. Man sieht die Information nur auf der Detailseite des jeweiligen Inhalts und auch nur, wenn das eigene Gerät den Standard unterstützt.

Amazon Prime: Filme in Dolby Atmos & Dolby Vision?

Unberührt bleiben jedoch die Optionen „HDR10“ sowie Filme in 4K-Auflösung und Dolby Digital 5.1. Diese Qualitätsstufen gibt es also weiterhin auch für Nutzer, die nicht die werbefreie Zusatzoption buchen möchten.

Andere Streaming-Dienste gehen inzwischen ähnlich vor und bieten die höchsten Qualitätsstufen und ohne Werbung nur für Kunden, die teureres Abo gebucht haben. Bei Disney+ gibt es zum Beispiel eine Option mit Werbung und Full-HD für 5,99 Euro monatlich, ein Premium-Upgrade mit 4K, HDR und Dolby Atmos kostet 11,99 Euro monatlich. Bei Netflix muss man bei der günstigen Option für 4,99 Euro auf HDR, 3D-Audio und 1080p verzichten. Erst die Premium-Variante für 17,99 Euro monatlich enthält die entsprechenden Optionen.

