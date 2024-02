Wie Netflix und Disney+: Nächster Streaming-Anbieter verlangt Premium-Preise

In Deutschland warten Kunden von Paramount+ noch auf die versprochene 4K-Qualität. Ein Blick auf andere Länder zeigt dabei schon jetzt: Für hochauflösende Inhalte und möglicherweise auch Surround-Sound wird wohl ein Aufpreis fällig – genau wie bei Netflix und Disney+.

Paramount+: Vermutlich Aufpreis für 4K-Inhalte

Wer bei Paramount+ Filme und Serien in 4K-Auflösung genießen möchte, hat in Deutschland noch keine Möglichkeit dazu. Sollte die höhere Qualität auch hierzulande eingeführt werden, wird der Streaming-Anbieter wohl einen Aufpreis verlangen. Darauf deutet zumindest das Angebot von Paramount in anderen Ländern hin, wo 4K-Inhalte bereits gezeigt werden (Quelle: golem.de).

Ein genaues Konzept für Deutschland steht zwar noch aus, aber die Richtung ist klar: Für hochauflösende Inhalte und möglicherweise auch Surround-Sound werden die Kunden tiefer in die Tasche greifen müssen. Damit reiht sich Paramount+ in die Riege von Anbietern wie Netflix und Disney+ ein, die für ihre Premium-Inhalte bereits extra kassieren.

Deutsche Kunden müssen sich ohnehin weiter in Geduld üben, wenn es um 4K und Surround-Sound bei Paramount+ geht. Bereits seit einem Jahr warten sie auf eine Aufwertung des Streaming-Angebots. Nach eigenen Angaben wollte Paramount 2023 hochauflösende Inhalte in Deutschland freischalten. Daraus ist nichts geworden. Aktuell heißt es, dass es irgendwann Anfang 2024 neue Informationen dazu geben soll.

Paramount+: Technik und Angebot lassen zu wünschen übrig

Nach derzeitigem Stand kann Paramount+ in Deutschland weder technisch noch inhaltlich mit der Konkurrenz mithalten. Das Angebot umfasst nur eine eher bescheidene Anzahl von Filmen und Serien, auch die Tonqualität ist mit reinem Stereoklang nicht mehr zeitgemäß. Manche Kunden haben zudem den Eindruck, dass der eigentlich recht umfangreiche Katalog von Paramount im Streaming-Angebot noch nicht ausgeschöpft wird.

