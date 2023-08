Mit „Dyn“ geht Ende August 2023 ein neuer Streaming-Dienst an den Start. Genauso wie bei Netflix, Dazn und ähnlichen Anbietern bucht man bei Dyn ein Abonnement, das man entweder pro Monat oder jährlich bezahlt. Welche Bezahlmethoden stehen bei Dyn zur Auswahl?

Die Kosten für Dyn liegen bei 14,50 Euro im Monat oder rechnerisch 12,50 Euro, wenn man das Abonnement gleich für ein ganzes Jahr bucht. Beim Abo-Abschluss kann man aus verschiedenen Optionen zur Zahlung auswählen. Eine Anmeldung ist online über das Web-Angebot des Streaming-Dienstes möglich (Zum Angebot).

Wie kann man das Dyn-Abo bezahlen?

Zum Start ist die Anzahl der verfügbaren Bezahlmethoden noch vergleichsweise klein. Diese Wege gibt es:

Die gewünschte Bezahlmethode wählt man bei der Account-Erstellung aus. Einen kostenlosen Probemonat wie bei anderen Streaming-Diensten gibt es nicht. Der Anbieter gibt selbst an, „in den nächsten Wochen auch andere Zahlungsmöglichkeiten“ anbieten zu wollen.

Sky-Kunden können Dyn über den Pay-TV-Dienst buchen. Im Vergleich zur normalen Buchung kann man so sparen. Das Dyn-Abo wird dann aber nicht über den Sky-Vertrag abgerechnet, sondern separat. Bei der Bestellung der Option über den Sky-Account erhält man einen Gutscheincode, mit dem sich der Dyn-Zugang freischalten lässt. Mehr zum Dyn-Angebot bei Sky.

Kann man Dyn mit PayPal bezahlen?

Bislang müssen Sportfans also auf gängige Alternativen zur Bezahlung verzichten. So ist es zum Start des Streaming-Dienstes nicht möglich, das Abonnement per PayPal zu bezahlen. Auch Geschenkkarten mit Gutscheincodes sind aktuell nicht verfügbar. Die Optionen sollen erweitert werden, allerdings gibt es noch keinen Zeitplan mit Terminen, an denen die Bezahlung von Dyn via PayPal und Co. möglich sein wird. Der Dyn-Stream steht im Browser sowie mit der passenden App auf diesen Geräten zur Verfügung. An anderer Stelle erklären wir, mit wie vielen Geräten man ein Dyn-Konto gleichzeitig nutzen kann.