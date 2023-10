Hidive Anime: Kosten, Angebot & Bezahlmöglichkeiten

Der US-amerikanische Anime-Streamingdienst „Hidive“ ist auch in Deutschland verfügbar. Was das Hidive-Abo monatlich kostet, was es bietet und welche Möglichkeiten ihr zu Bezahlung habt, erfahrt ihr hier.

Streamingdienste im Überblick Facts

Auch wenn Netflix, Amazon, Disney+ und Co. immer mehr Animes bieten, ist der wahre „Otaku“ doch besser bei den speziallisierten Anime-Streamingdiensten aufgehoben. Hidive ist mit seinem Angebot aber nochmals eine Besonderheit unter den Nischen-Streamingdienste.

Welche Anime-Streamingdienste in Deutschland verfügbar sind und wo ihr noch japanischen Zeichentrick legal online findet, lest ihr hier:

Das Angebot

Bevor ihr ein Abo bei Hidive abschließt, solltet ihr euch das Angebot des Anime-Streamingdienstes angucken. Zum Glück könnt ihr alle Filme und Serien direkt auf der Webseite des Anbieters anschauen.

Besonders zu beachten ist bei dem US-amerikanischen Dienst, dass ihr Englisch beherrschen solltet. Die meisten Inhalte werden nur als OmU oder mit dem englischen Dub angeboten. Selbst die Untertitel sind größtenteils nur in Englisch oder Spanisch verfügbar.

Das Angebot von Hidive ist relativ überschaubar. Dafür bietet der Dienst einige exklusive Serien und Simulcasts wie „Doomsday with my Dog“, „Urusei Yatsura“, „Shine Post“ oder „Level 1 Demon Lord & One Room Hero“ an, die ihr beispielsweise nicht bei Crunchyroll findet.

Unsere liebsten Isekai-Animes, die euch direkt in eine neue Welt transportieren, seht ihr hier:

Kosten des Abos

Das Abo von Hidive ist ein typisches Flatrate-Angebot und gibt euch Zugang zu allen Serien und Filmen, die der Dienst anbietet. Dabei könnt ihr euch zwischen dem Monatsabo für 4,99 US-Dollar (circa 4,72 Euro) oder dem vergünstigen Jahresabo für 47,99 US-Dollar (circa 45,37 Euro) entscheiden.

Bezahlmöglichkeiten

Typisch für einen US-amerikanischen Dienst ist auch bei Hidive die Kreditkarte die bevorzuge Zahlungsmethode. Falls ihr keine Kreditkarte besitzt, könnt ihr zum Glück aber auch euren PayPal-Account nutzen. Somit könnt ihr wahlweise euer PayPal-Guthaben oder ein verknüpftes deutsches Bankkonto zur Zahlung verwenden.

Diese Bezahlmöglichkeiten werden von Hidive akzeptiert:

Kreditkarte (VISA, Mastercard, American Express & Discover Card)

PayPal

Anime-Experten gefragt: Könnt ihr 99 Shows an nur einem Bild erkennen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.