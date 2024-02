Super Bowl 2024 im Live-Stream und TV sehen: Die Infos zur Übertragung

Der „Super Bowl LVIII“ steht an. In der Nacht von Sonntag, den 11. Februar auf Montag, den 12. Februar, sitzen wieder Millionen Sportfans weltweit gebannt vor den TV-Geräten, um beim Spektakel im US-Sport zuzuschauen. Wer überträgt den „Super Bowl LVIII“ in Deutschland? Wo kann man im Free-TV oder Live-Stream einschalten? Alle Infos zu den Sendern, Streaming-Diensten, Übertragungszeiten und Kosten findet ihr hier.

Super Bowl Facts

Wie jedes Jahr, ist auch 2024 wieder Durchhaltevermögen beim Anschauen des Sport-Events gefragt. Los geht es mit dem Football-Abend bereits um 20:15 Uhr, ab 22:55 Uhr beginnt dann die Übertragung des 58. NFL-Endspiels. Das Spiel inklusive der Highlights aus der Halbzeit-Show könnt ihr bei RTL verfolgen. Im Live-Stream schaltet ihr mit dem Streaming-Dienst RTL+ bei der Übertragung ein.

Anzeige

Wer das Spiel mit den US-amerikanischen Originalkommentatoren sehen will, schaltet über die Streaming-Plattformen NFL Gamepass oder DAZN beim Event ein. ProSieben zeigt die NFL-Season nicht mehr, die Free-TV-Rechte hat sich RTL gesichert.

Anzeige

Hier gibt es die Übertragung vom Super Bowl 2024 im Free-TV

Im Free-TV zeigt RTL das Sport-Event. Los geht es mit der TV-Übertragung vom Spiel zwischen den San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs um 23:15 Uhr. Bereits ab 22:00 Uhr stimmt der Sender Nitro auf den 58. Super Bowl mit Vorberichten ein. Dort gibt es mit „NFL live“ eine einstündige Countdown-Show mit einer Vorschau auf das Spiel, Hintergrundberichten, Interviews und prominenten Gästen. Bereits ab 20:15 Uhr gibt es dort die Dokumentation „American Football: Made in Germany“. RTL zeigt hingegen ab 20:15 Uhr im Vorprogramm die „American Ice Football“-Show, bei der Prominente American Football „on ice“ spielen.

Anzeige

Der Super-Bowl-Abend startet bei RTL um 23:15 Uhr. Jana Wosnitza wird die Sendung moderieren. Kommentatoren beim Spiel ist Florian Schmidt-Sommerfeld. An seiner Seite sind Patrick Esume, Markus Kuhn, Mitja Lafere, Sebastian Vollmer und Björn Vollmer als Experten dabei. Gespielt wird im Allegiant-Stadium in Las Vegas. Das Stadion steht unmittelbar in der Nähe des berühmten Las-Vegas-Strips und ist die Heimatstätte des NFL-Teams Las Vegas Raiders.

Der Kickoff erfolgt gegen 0:30 Uhr. Football-Fans sollten sich auf eine lange Nacht einstellen, die Übertragung dürfte bis 4:30 Uhr laufen. Falls ihr euch nicht auf Sendersuche begeben wollt oder ihr gar keinen TV-Anschluss mehr habt, könnt ihr die Free-TV-Übertragung auch im Live-Stream bei RTL+ verfolgen.

Der Sendeplan zum Super-Bowl-Sonntag im Free-TV:

Sonntag, 11.02., 22:00 Uhr: „Super Bowl LVIII“-Countdown bei Nitro

Sonntag, 11.02., 23:15 Uhr: „Super Bowl LVIII“-Vorberichte live bei RTL

Nacht von Sonntag, 11.02. auf Montag, 12.02. ca. 00:30 Uhr: Kick-off zum „Super Bowl LVIII“ bei RTL

Anzeige

Super Bowl 2024 im Live-Stream online sehen

Habt ihr keinen TV-Anschluss, könnt ihr auch einen Streaming-Dienst buchen, um den „Super Bowl“ im Live-Stream zu verfolgen. So ist die Übertragung für alle DAZN-Abonnenten verfügbar. Die Live-Streams der TV-Sender RTL und Nitro seht ihr über die Plattform RTL+, hier wird auch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Was ist DAZN? Abonniere uns

auf YouTube

Wer von der NFL und American Football nicht genug bekommen kann, bucht den „NFL Gamepass“. Den Zugang zum Super-Bowl-Live-Stream gibt es für 0,99 Euro. Der „NFL Gamepass“ bietet die Übertragung mit US-Kommentaren. Zudem könnt ihr hier die Halbzeitshow ohne Werbeunterbrechung von RTL und Co. genießen, dafür aber alle der mit Spannung erwarteten Super-Bowl-Werbespots live miterleben. Für knapp 1 Euro wird der Zugang zum NFL-Gamepass für 31 Tage freigeschaltet. In diesem Zeitraum könnt ihr neben der Live-Übertragung auch die Wiederholung von Super Bowl sehen sowie auf zahlreiche weitere Zusammenfassungen und Re-Live-Spiele der abgelaufenen NFL-Season und viele weitere Inhalte zugreifen.

Super Bowl 2024: Wer spielt im NFL-Finale gegeneinander?

Beim Super Bowl treffen die beiden besten Teams der abgelaufenen NFL-Saison aufeinander. In diesem Jahr sind das die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs. Die 49ers hoffen auf den ersten Super-Bowl-Sieg seit 1994, die Chiefs waren bereits im letzten Jahr im Endspiel um die begehrte Trophäe im American Football.

Anzeige

Wer tritt bei der Half-Time-Show auf?

Die Halbzeit-Show wird mindestens genauso heiß ersehnt wie das sportliche Event. In diesem Jahr soll Usher für die Stimmung in der Halbzeitpause sorgen. Noch steht nicht fest, ob zusammen mit Usher weitere Stars auf die Bühne treten werden. Usher feierte in den 2000er-Jahren seine größten Erfolge mit Hits wie „Yeah“ oder „DJ Got Us Fallin‘ in Love“. Bereits im Jahr 2011 war er in der Halbzeit-Show im Rahmen des Auftritts der „Black Eyed Peas“ auf der Bühne beim „Super Bowl“.

Ab 23:15 Uhr könnt ihr am Sonntag bei der Super-Bowl-Übertragung 2024 live im Free-TV bei RTL einschalten. Online bringen euch DAZN, der NFL Gamepass und RTL+ die Übertragung auf den Bildschirm.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.