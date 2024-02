11 kontroverse Animes, die in manchen Ländern verboten sind

© Bildquelle: YUDETAMAGO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION 9 / 12

Kinnikuman oder auch Mr. Muscleman ist eine Kult-Anime- und -Manga-Serie, in der sich der tollpatschige Kinnikuman seinen Anspruch auf einen galaktischen Thron erkämpfen muss – und zwar in Wrestling-Kämpfen. In Frankreich sowie in einigen anderen Ländern ist allerdings besonders einer der Nebencharaktere ins Auge gefallen: Brocken Jr., der im originalen Anime Hakenkreuze trägt und als eine Art freundlicher Nazi dargestellt wird. Ohne Kritik an seiner Gesinnung auszuüben, versteht sich.

Brocken Jr. wurde inzwischen umgeschrieben oder in einigen Schnittfassungen auch ganz aus dem Anime entfernt. In Frankreich bleibt der Anime allerdings verboten (Quelle: CBR). Kinnikuman wurde aufgrund von Brocken Jr. nie in Deutschland ausgestrahlt.