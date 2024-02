DAZN Football Paket buchen: Wie geht das? Preis & Inhalte

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN hat verschiedene Sportarten im Angebot. Manch Zuschauer will aber nicht auf alle Übertragungen zugreifen, sondern nur auf bestimmte Wettbewerbe. Mit dem „Football Paket“ gibt es eine neue Option speziell für Fußball-Übertragungen, zum Beispiel die Spiele der Champions League und Bundesliga. Die Option ist aber versteckt und steht nicht allen Nutzern zur Verfügung. Was ist das „Football Paket“ bei DAZN und wie kann man es buchen?

Bei der Buchung eines neuen Abonnements findet man die reine Fußball-Option nicht. Stattdessen handelt es sich um ein spezielles Angebot, für ehemalige Streaming-Kunden, die man so zurückgewinnen möchte. Dafür werden bestimmte Nutzer ausgewählt. Die Buchung funktioniert nur über einen besonderen Link und nicht über die Kontoverwaltung oder die allgemeine Abo-Übersicht bei DAZN.

Das „Football Paket“ gibt es mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten, Der Preis liegt bei 29,99 Euro pro Monat. Es gibt keine Angabe darüber, ob sich der Preis nach dem ersten Vertragsjahr ändert. Die Kosten sind damit identisch mit dem „DAZN Unlimited“-Paket, allerdings nur, wenn man die größte Abo-Option auf einen Schlag für ein Jahr im Voraus bezahlt. Das „Football Paket“ wird hingegen monatlich bezahlt, auch hier kann man aber nicht monatlich kündigen und die Mindestlaufzeit liegt bei 1 Jahr. Die monatlich kündbare „Unlimited“-Variante kostet 44,99 Euro, der Preis für das das Jahres-Abo mit monatlicher Zahlung liegt bei 34,99 Euro. Die Kosten im Überblick:

DAZN Football Paket : 29,99 Euro pro Monat, Mindestlaufzeit: 1 Jahr

: 29,99 Euro pro Monat, Mindestlaufzeit: 1 Jahr DAZN Unlimited (monatlich kündbar) : 44,99 Euro pro Monat

: 44,99 Euro pro Monat DAZN Unlimited (Mindestlaufzeit: 1 Jahr) : Einmalzahlung 359,99 Euro, (rechnerisch: 29,99 Euro pro Monat)

: Einmalzahlung 359,99 Euro, (rechnerisch: 29,99 Euro pro Monat) DAZN Unlimited (Mindestlaufzeit; 1 Jahr): 34,99 Euro pro Monat

Wie der Name bereits vermuten lässt, richtet sich das „Football Paket“ an Fußball-Fans. Das ist in dem Abonnement enthalten:

Alle 103 Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag

121 Spiele der Champions League

Lineares Programm von DAZN 1 & DAZN 2

Sportdigital Fußball (mit La Liga, Serie A & mehr, über 700 Spiele pro Saison)

Wie kann man das Fußball-Paket buchen?

Eine Buchung ist nur über diese Seite möglich. Hier heißt es „Exklusiv für wiederkehrende Kunden gültig“. Da das Paket neu ist, gibt es noch keine Information darüber, ob man sich die günstigste DAZN-World-Option zum Preis von 9,99 Euro für einen Monat sichern kann, um anschließend für die Buchung der Fußball-Option berechtigt zu sein. Es gibt auch keine Angabe darüber, wie viele Streams man mit der Abo-Variante parallel wiedergeben kann. In der „Unlimited“-Version sind 2 gleichzeitige Wiedergaben möglich, bei den günstigeren Abos nur eine.

