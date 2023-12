UFC 296: Übertragung im Live-Stream & TV – Fightcard, Sender, deutsche Zeit

Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal wild im Octagon. Das Event UFC 296 steigt. Im Main-Event treffen der amtierende Champion im Weltergewicht Leon Edwards und Colby Covington aufeinander. Wo kann man die Übertragung von UFC 296 im Stream sehen, um wie viel Uhr deutscher Zeit geht es los und wie sieht die Fightcard aus?

UFC 296 ist das letzte große Event der „Ultimate Fighting Championship“ im Jahr 2023. Ihr könnt zur Übertragung mit einem Abonnement beim Streaming-Dienst DAZN einschalten (beim Anbieter ansehen). In Deutschland schaltet ihr in der Nacht von Samstag, den 16. Dezember auf Sonntag, den 17. Dezember ein. Los geht es um 4:00 Uhr nachts. Mit dem DAZN-Abonnement könnt ihr nicht nur die Live-Übertragung sehen, sondern auch ausgeschlafen am Sonntag oder später zur Wiederholung von UFC 296 einschalten. Voraussetzung für den Zugang ist ein „Super Sports“- oder „Unlimited“-Abonnement von DAZN. Zusätzliche Gebühren fallen hier nicht an. Abo-Optionen bei DAZN ansehen.

UFC 296: Wo kann man zur Übertragung einschalten & zu welcher Zeit geht es los?

Alternativ könnt ihr bei der Übertragung von UFC 296 im Live-Stream auch über den „UFC Fight Pass“ einschalten. Hier ist das Event aber nicht im Abo enthalten und muss für die Live-Übertragung zusätzlich gebucht werden. Lediglich die Vorkämpfe sind inbegriffen. Die Wiederholung wird für Abo-Kunden einige Tage später ohne Zusatzkosten freigeschaltet.

Ausgetragen wird das Event in der T-Mobile-Arena in Las Vegas. Rund 20.000 Zuschauer werden beim Fight-Spektakel erwartet. Bei einem Start um 4:00 Uhr wird mit dem Titelkampf im Main-Event gegen 5:30 Uhr deutscher Zeit gerechnet. Fans der UFC können über das DAZN-Abonnement entweder im englischen Originalkommentar einschalten oder auf Deutsch zuhören, wenn Elias Stefanescu und Andreas Kraniotakes vom das Kampfgeschehen berichten.

UFC 296: Fightcard mit allen Kämpfen

Die Fightcard setzt sich aus 13 Begegnungen zusammen. Neben dem Titelkampf Edwards vs. Covington wird es auf der Main-Card noch drei Vorkämpfe geben. Das sind die Fights auf der Main-Card:

WM im Weltergewicht: Leon Edwards vs. Colby Covington

WM im Fliegengewicht: Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval

Weltergewicht-Fight: Shavkat Rakhmonov vs. Stephen Thompson

Leichtgewicht-Fight: Tony Ferguson vs. Paddy Pimblett

Federgewicht: Josh Emmett – Bryce Mitchell

In den Prelims gibt es diese Kämpfe:

Light Heavyweight: Alonzo Menifield vs. Dustin Jacoby

Frauen Bantamgewicht: Irene Aldana vs. Karol Rosa

Bantamgewicht: Cody Garbrandt vs. Brain Kelleher

Frauen Fliegengewicht: Casey O‘Neill vs. Ariane Lipski

Die Early-Prelims sehen so aus:

Fliegengewicht: Tagir Ulanbekov vs. Cody Durden

Federgewicht: Andre Fili vs. Lucas Almeida

Schwergewicht: Martin Buday vs. Shamil Gaziev

Das Match zwischen Randy Brown und Muslim Salikhov fällt krankheitsbedingt aus. Für Josh Emmett war ursprünglich Giga Chikadze als Gegner vorgesehen. Chikadze muss jedoch verletzungsbedingt passen und wird durch Bryce Mitchell auf der Fightcard für UFC 296 ersetzt. Die letztgenannten Fights sind im UFC-Fight-Pass-Abonnement enthalten.

Leon Edwards wurde seit Mai 2016 in keinem UFC-Käfig bezwungen. Auf das erste Titel-Match musste der Engländer bis August 2022 warten. Dort sicherte er sich den Weltergewicht-Titel gegen Kamaru Usman. Colby Covington will sich Edwards heute in den Weg stellen und ihm den Titel abnehmen. Ab 4:00 Uhr in der Nacht könnt ihr bei UFC 296 im Stream und TV dabei sein und erfahren, ob das dem US-Amerikaner gelingt oder ob Edwards seine „weiße Weste“ behalten kann.

