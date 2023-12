UFC Fight Pass: Kosten & Inhalte des Streaming-Dienstes

Die Mixed-Martial-Arts-Kämpfe laufen dem klassischen Box-Sport den Rang ab. Mit dem „UFC Fight Pass“ könnt ihr als Kampfsportfans zahlreiche UFC-Events im Livestream auch in Deutschland sehen. Der „Fight Pass“ ist ein kostenpflichtiger Abo-Service der UFC und bietet euch verschiedene Video-Inhalte und Shows der MMA-Organisation. Was kostet der „Fight Pass“ und was gibt es dort zu sehen?

Der UFC Fight Pass bietet Zugang zu zahlreichen Events, Berichten und Dokumentationen aus der UFC-Welt. Es handelt sich um ein Abo, das monatlich oder jährlich abgerechnet wird. Hinweis: Die monatlichen Events mit den Titel- und anderen Hauptkämpfen sind nicht Teil des Fight-Pass-Abonnements. Möchtet ihr in Deutschland bei diesen UFC-Veranstaltungen zuschauen, benötigt ihr ein Abonnement bei DAZN. Dort sind die UFC-Kämpfe in den Optionen „Unlimited“ und „Super Sports“ enthalten (Abos bei DAZN ansehen). Bei DAZN kann man zwischen einem deutschen und englischen Kommentator auswählen. Im Fight-Pass kann man die aktuellen Pay-Per-Views einzeln dazu buchen. Vergangene PPVs können am Dienstagabend nach der Veranstaltung als Wiederholung im Fight-Pass abgerufen werden.

Mit dem UFC Fight Pass könnt ihr aber zahlreiche weitere UFC-Events live im Stream verfolgen, sowie unzählige Shows oder vergangene Kämpfe ansehen. Das Ganze funktioniert auf Apps für iOS oder Android.

UFC Streams: Das steckt im UFC Fight Pass

Auch wenn die Maincards der Pay-Per-Views wie UFC 296 nicht zum Angebot des UFC Fight Pass gehören, könnt ihr zumindest die Vorkämpfe der „Early Prelims“ und „Prelims“ einer Großveranstaltung mit dem Fight Pass sehen. Überdies bietet der Service ein umfassendes Angebot an Inhalten. Dazu zählen:

Live Events: Exklusive UFC Fight Nights

Exklusive UFC Fight Nights TV Shows: UFC Unleashed, Best of PRIDE oder die Reality-Serie The Ultimate Fighter

UFC Unleashed, Best of PRIDE oder die Reality-Serie The Ultimate Fighter UFC Originals: E xklusive Produktionen der UFC – Interviews, Reportagen oder Analysen von Events

E xklusive Produktionen der UFC – Interviews, Reportagen oder Analysen von Events UFC Fight Library: Hier gibt es ein große Auswahl an vergangenen UFC-Events und Kämpfen, sowie das Beste aus anderen Verbänden, die inzwischen zu UFC gehören, zum Beispiel Strikeforce.

UFC 296 live sehen

Am Sonntag, den 17. Dezember, steht mit UFC 296 das nächste große Event an. Der Main-Event wird zwischen Leon Edwards und Colby Covington ausgetragen. Weiterhin sind unter anderem die Matches Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval uind Shavkat Rakhmonov vs. Stephen Thompson angenkündigt. Die Veranstaltung steht ihr im Live-Stream bei DAZN. Los geht es um 4:00 Uhr nachts deutscher Zeit.

UFC Fight Pass: Preise im Überblick

Der UFC Fight Pass ist ein Abomodell der UFC, den es zu drei verschiedenen Preisen gibt. Diese unterscheiden sich von der Länge des gewählten Abos und sehen folgendermaßen aus:

9,99 Euro für ein monatlich kündbares Abo.

für ein monatlich kündbares Abo. 85,99 Euro für das Jahres-Abo (rechnerisch 7,17 Euro pro Monat)

für das Jahres-Abo (rechnerisch 7,17 Euro pro Monat) ca 18 Euro für den „Main Event“-Tagespass, um bei Pay-Per-Views einzuschalten

Wie bei anderen Diensten, solltet ihr darauf Acht geben, dass sich das jeweilige Abo automatisch verlängert, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt. Einen kostenlosen Probemonat gibt es beim UFC Fight Pass nicht mehr. Man muss also ab dem ersten Tag für mindestens einen Monat bezahlen, wenn man sich einen Überblick über die Inhalte verschaffen will.

Wenn ihr statt MMA lieber Wrestling sehen wollt, könnt ihr euch bei uns über das WWE Network informieren.

