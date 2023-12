Was ist eine Set-Top-Box & welche Funktionen gibt es?

Geht es um die Übertragung von Filmen, Serien und anderen Video-Inhalten, ist manchmal von einer „Set Top Box“ (STB) die Rede. Was ist das und wie funktioniert diese Box?

Das Wort ist nicht so vielen Nutzern bekannt, auch wenn inzwischen die meisten TV-Zuschauer ein Gerät dieser Art zuhause haben. Es handelt sich um einen Oberbegriff für eine bestimmte Art von Technik-Geräten zur Wiedergabe von Inhalten auf dem Fernseher.

Was versteht man unter einer Set-Top-Box?

„Set Top Box“ (Beistellgerät) ist eine allgemeine Bezeichnung für Geräte, die an den Fernseher angeschlossen werden, um das TV-Gerät mit weiteren Funktionen und Sendern auszustatten. Früher handelte es sich zum Beispiel um VHS-Recorder oder DVD-Player. Aufgrund ihrer Größe wurden sie oft auf dem Röhrenfernseher platziert, daher der Ausdruck. Heutzutage sind die Boxen wie viele andere technische Geräte geschrumpft und lassen sich in der TV-Landschaft gut verstecken. Aktuelle Beispiele für solchen „Set Top“-Geräte dürften die meisten kennen. Unter anderem lassen sich diese Geräte als so ein Zusatzgerät kategorisieren:

Fire TV Stick

Apple TV

Auch andere bekannte Geräte fallen unter die Kategorie „Set Top Box“, zum Beispiel diese:

VHS-Recorder

DVD-Player

Spiele-Konsolen

Satelliten-Receiver

Kabel-Receiver

Das kann eine Set-Top-Box

Es handelt sich also um einen breiten Begriff für alle Geräte, die man an einen Fernseher anschließen kann. In der Vergangenheit waren diese Boxen eher dazu gedacht, bestimmte Medien wie Videokassetten abzuspielen. Heutzutage rüsten sie den Fernseher vor allem mit Online-Diensten wie Netflix oder den Sender-Mediatheken sowie Spiele-Apps, Musik-Angeboten und mehr aus. Moderne STB-Geräte sind also vor allem für nicht-smarte Fernseher ohne Internetanschluss gedacht.

Gesteuert werden die Funktionen üblicherweise nicht direkt am Gerät selbst, sondern mit einer eigenen Fernbedienung über den Fernsehbildschirm. Dazu muss der richtige Kanal für die Übertragung am Fernseher ausgewählt werden. Heutzutage handelt es sich üblicherweise um einen der HDMI-Kanäle.

