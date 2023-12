Mubi Go: Kostenlos ins Kino – wie funktioniert das?

Wer schon alle Filme bei Netflix & Co. gesehen hat oder wem die Mainstream-Produktionen zu langweilig sind, der findet beim Streaming-Dienst „Mubi“ eine Vielzahl von Arthouse- und Nischenfilmen. Neben dem Zugang zu den Videos im Stream ist auch „Mubi Go“ Teil des Abonnements. Was ist das und wie funktioniert das?

Der Zugang zu Mubi kostet 11,99 Euro im Monat. Damit kann man nicht nur zuhause Filme schauen, sondern dank „Mubi Go“ auch einmal wöchentlich im Kino. Das Angebot steht aktuell in ausgewählten Kinos in München und Berlin zur Verfügung, darunter sind die 14 Yorck-Kinos in Berlin (mehr zu den Kinos).

Mit Mubi Go Kino-Tickets bekommen: So geht es

„Mubi Go“ ist ein Angebot für alle Abonnenten von Mubi. Man bekommt damit ein kostenloses Kino-Ticket pro Woche. Das Ticket gilt für einen bestimmten Film, der von dem Anbieter ausgewählt wird. So funktioniert es:

Das Ticket findet ihr in der Mubi-Go-App. Ladet die Anwendung also kostenlos auf euer Android-Smartphone oder iPhone (zum iPhone-Download) herunter. Loggt euch mit euren Zugangsdaten in den Mubi-Account ein. Wählt das Kino aus, in welchem ihr den Mubi-Go-Film der Woche ansehen wollt. In der App wird ein Gutschein für den freien Eintritt generiert. An der Kinokasse könnt ihr dann den Gutschein in der App vorzeigen, um ein Kino-Ticket zu erhalten.

Der Gutschein kann nur vor Ort an der Kinokasse gegen ein Ticket eingetauscht werden. Zugang gibt es, solange der Vorrat reicht, sprich, solange Plätze frei sind. Man kann über „Mubi Go“ keine Plätze vorab reservieren oder online buchen. Der Anbieter verspricht aber, dass man an einem anderen Tag wiederkommen kann, falls die gewünschte Vorführung bereits ausverkauft sein sollte.

1 Gratis-Film im Kino pro Woche

Welche Filme bei „Mubi Go“ gezeigt werden, seht ihr auf der Aktionsseite. Manchen teilnehmenden Kinos ist es teilweise nicht möglich, den geplanten Film zu zeigen. Dann wird ein alternatives Angebot ausgestrahlt. Jede Woche gibt es eine neue Möglichkeit, über die Aktion kostenlos ins Kino zu gehen.

