Kostenfrei für Prime-Mitglieder: Amazon macht Kunden am 16. Februar glücklich

Amazon hat tolle Nachrichten für seine Prime-Kunden, denn das bekannte und dynamische Trio bestehend aus Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ist endlich wieder zurück mit einer neuen Special-Episode von „The Grand Tour“. Dies sorgt für allgemeine Freude und Heiterkeit, doch es gibt auch einen Umstand, der am Ende traurig stimmt.

Am 16. Februar 2024 veröffentlicht Amazon die dritte Episode der 5. Staffel von „The Grand Tour“. Prime-Mitglieder zahlen wie üblich nichts extra und können den Spaß quasi kostenlos sehen.

Nur bei Prime Video: Amazon schickt das Kult-Trio in die Wüste

Über ein halbes Jahr mussten die Fans der drei Kult-Moderatoren auf eine Fortsetzung bei Amazon Prime Video warten. Dieses Mal setzten sie alles wortwörtlich in den Sand, denn für Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May geht es dieses Mal in die Sahara mit drei modifizierten exotischen GT-Cabrios (bei Amazon Prime Video ansehen).

Die Wahl der Autospezialisten fiel auf einen Jaguar F-Type, ein Maserati GranCabrio und einen Aston Martin DB9 Volante. Nicht gerade die billigsten Reisekutschen und für eine Rallye durch die Wüste auch nur bedingt geeignet. Aber in derartigen irrwitzigen Aufgaben lag ja schon immer der Reiz der beliebten Reise-Specials. Auf was ihr euch da freuen könnt, verrät Amazon im dazugehörigen Trailer:

The Grand Tour: Sand Job – Trailer

Seit der vierten Staffel gehört das Studio der Vergangenheit an. Stattdessen konzentrierte man sich bei „The Grand Tour“ auf Specials in Spielfilmlänge. Die zählten immer auch zu den wahren Favoriten der Fans. Bisher bereiste man Vietnam, Réunion und Madagascar. Während der Covid-Pandemie mussten sich die drei Herren mit weniger exotischen Zielen begnügen: Schottland, England, Wales, Skandinavien und zuletzt ein Road-Trip quer durch Europa.

Bald ist Schluss: Es ist die vorletzte Episode

Jetzt aber geht es endlich wieder auf die große Reise und nach Afrika. Doch für Fans heißt es auch bald Abschied nehmen. Denn es ist die vorletzte Episode von „The Grand Tour“. Im Laufe des Jahres folgt noch ein weiteres Abenteuer in Afrika, doch dann endet die Show. Was danach kommt? Weiß noch keiner, wahrscheinlich aber erst mal eine längere Pause.

Immerhin haben die Moderatoren ja bereits andere Verpflichtungen bei Amazon. Jeremy Clarkson beispielsweise ist erfolgreich unter die Farmer gegangen und James May bereist die Welt, auch ohne seine zwei Kollegen.

Jetzt aber dürft ihr euch auf die vorletzte Episode mit dem Titel „Sand Job“ freuen, dies zurecht. Denn die bisherigen Folgen der 5. Staffel erhielten bei der IMDb schon höchste Bewertungen mit jeweils 8,8 und 8,2 Punkten. Kurzum: Ein Pflichtprogramm, nicht nur für Fans der drei liebenswerten Chaoten.