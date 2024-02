Amazon Prime Video: Wer hier wohnt, muss keine Werbung sehen

Jetzt nervt auch Amazon Prime Video mit Werbung in Filmen und Serien. Wer das nicht will, muss ab sofort einen Aufpreis zahlen oder aber dort wohnen, wo Amazon auf die ungeliebte Reklame verzichtet. Ihr wollt nicht umziehen? Dann bekommt ihr von uns noch einen weiteren Tipp.

Seit dem 5. Februar müssen nun auch deutsche Prime-Kunden Werbung innerhalb von Filmen und Serien von Amazon Prime Video akzeptieren. Nur wer jeden Monat zusätzlich noch knapp 3 Euro an Amazon zahlt, wird davon verschont. Schon ziemlich frech und nach Einschätzung der Stiftung Warentest und anerkannter Verbraucherschützer auch illegal. Abhalten lässt sich Amazon davon aber bisher nicht.

Amazon Prime Video ohne Werbung? Raus aus Deutschland!

Doch nicht jeder wird jetzt mit Werbung bombardiert, es kommt nämlich darauf an, wo man wohnt beziehungsweise wo man sich gerade aufhält. Ein Fakt, den ich höchstpersönlich bestätigen kann. Gegenwärtig und auch sonst des Öfteren befinde ich mich in einem benachbarten Königreich. Belgien ist bekannt für Pommes, Schokolade und außergewöhnlich gutes Bier. Allerdings ist Belgien auch ziemlich klein und wird gerne mal übersehen.

So auch von Amazon, denn hier vor Ort spielt Amazon Prime Video mit einem deutschen Abonnement keinerlei Werbung aus. Dies gilt nicht nur für die neuartige Werbung inmitten von Filmen und Serienepisoden, sondern auch für die bekannten Programmhinweise am Anfang eines jeweiligen Streams. Auch diese bekomme ich hier nicht zu Gesicht. Für Amazon ist Belgien wohl ein unbekannter weißer Fleck in der Werbevermarktung, entsprechend werden keine Werbespots hier beim deutschen Abo ausgespielt.

Ein Verhalten, das ich zuvor schon bei Amazon Freevee beobachten konnte. Der rein werbefinanzierte Streaming-Dienst von Amazon verzichtet ebenso auf eine Ausspielung von Werbung hierzulande. Ein wenig hatte ich gehofft, dass dies auch für Prime Video zutreffen wird. Siehe da, meine Wünsche wurden erhört.

Ob dieses Verhalten auch für weitere Länder Europas zutrifft? Kann ich mangels Erfahrung noch nicht bestätigen, aber ich vermute es.

Rein theoretisch müsste sich dieses Verhalten von Amazon Prime Video mit einem belgischen VPN auch in Deutschland erzwingen lassen. Doch aufgepasst: Amazon überprüft, ob ihr mit einem VPN-Dienst auf das Angebot zugreift und unterbindet dann die Abspielmöglichkeit. Zumindest bekannte VPN-Dienste finden sich wohl auf einer Amazon-internen Blacklist. Wer diesen Trick austesten möchte, sollte dies im Hinterkopf behalten.

Aufgepasst: Amazon weiß unter Umständen, wenn ihr einen VPN-Server benutzt. (Bildquelle: GIGA, Screenshot von Amazon Prime Video)

Der Trick mit dem Kinderprofil

Doch auch ohne VPN lässt sich die Werbung bei Amazon Prime Video derzeit umgehen, zumindest teilweise. So haben die Kollegen von golem.de herausgefunden, dass Amazon bei Verwendung eines Kinderprofils innerhalb von Prime Video auf die Ausspielung von Werbung verzichtet (Quelle: golem.de).

Sehr gut, allerdings könnt ihr dann nur Filme und Serien mit einer Freigabe bis FSK 12 sehen. Titel mit FSK 16 oder gar FSK 18 bleiben außen vor. Hier muss dann zu einem regulären Profil gewechselt und Werbung wieder akzeptiert werden.