Amazon macht Schluss: Prime-Nutzer müssen bald draufzahlen

Amazon gibt alsbald alle 5 Staffeln und 65 Episoden einer beliebten Fantasy-Serie ab. Wer jetzt noch „The Magicians“ kostenfrei im Rahmen von Amazon Prime Video sehen will, muss sich beeilen. Wir verraten euch, wie viel Zeit euch jetzt noch mindestens bleibt.

Im Free-TV lief „The Magicians“ hierzulande seit Herbst 2016 bei sixx. Gegenwärtig könnt ihr alle 5 veröffentlichten Staffeln und 65 Episoden mit einer Prime-Mitgliedschaft ohne Aufpreis bei Amazon schauen (bei Amazon ansehen).

Amazon haut „The Magicians“ bei Prime Video raus

Doch schon bald ist damit Schluss, denn die US-amerikanische Fantasy-Serie fliegt bald bei Amazon Prime Video raus. Danach bleibt euch wohl nur noch der Kauf einzelner Episoden beziehungsweise ganzer Staffeln. Über kurz oder lang zahlen Prime-Nutzer dann drauf.

Doch wann ist es so weit? Aktuell findet sich „The Magicians“ in der ominösen Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ bei Amazon. Ein genaues Datum verrät der Streaming-Anbieter noch nicht. Gewöhnlich wird dieses erst 14 Tage zuvor bekannt gegeben. Ergo: Euch bleiben für „The Magicians“ demnach zwar weniger als 30 Tage, aber noch mindestens zwei Wochen. Frühestens im letzten Drittel des März dürfte die Serie rausfliegen, spätestens aber Anfang April.

So fing alles an:

The Magicians - Staffel 1

Und um was geht es in der Serie? Hauptfigur Quentin Coldwater studiert am Brakebills College für Zauberpädagogik studiert. Dort muss er feststellen, dass die Zauberwelt seiner Lieblingskinderbücher wirklich existiert und mittlerweile eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Quasi eine Art „erwachsener Harry Potter“.

Gute Kritiken für die Zauberwelt

Bei Kritikern und Zuschauern kam so etwas gut an. Eine IMDb-Bewertung von 7,6 Punkten ist ziemlich gut. Noch besser das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes, die der Serie ein Votum von 91 Prozent bescheren. Die Zuschauer wiederum befinden sich mit 74 Prozent auf dem Niveau der IMDb-Bewertungen.

Wollt ihr alle Folgen noch bis zum Rausschmiss bei Amazon sehen, müsst ihr aber ganz schön Ausdauer haben. Eine Episode läuft nämlich ganze 42 Minuten. Macht am Ende für die gesamte Serie 2730 Minuten oder fast zwei Tage am Stück. Wer allerdings die Serie nur teilweise aufholen muss, der könnte den Abschluss noch rechtzeitig schaffen.