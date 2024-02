Deutsches „Squid Game“: Amazon Prime Video setzt auf Reality-TV

Mit „The 50“ startet Amazon Prime Video in Kürze ein eigenes Reality-Format. Insgesamt 50 bekannte Reality-Stars und Influencer stellen sich Herausforderungen, um am Ende 50.000 Euro zu gewinnen. Das Format erinnert an „Squid Game“.

Amazon Prime Facts

„The 50“ startet im März auf Amazon Prime

Nach dem Erfolg in Frankreich und den USA bringt Amazon das Reality-Format „The 50“ nach Deutschland. Jetzt hat der Konzern den Starttermin bekannt gegeben: Am 11. März 2024 geht es mit den ersten vier Folgen los. Jeweils eine Woche später folgen vier neue Episoden der Show.

In der actionreichen Sendung treten Reality-Stars und Influencer in einem Wettkampf gegeneinander an, der an „Squid Game“ erinnert. Ziel ist es, nicht nur die Krone, sondern auch 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Im Vorfeld haben einige Teilnehmer ihr Profilbild in den sozialen Medien in einen Löwenkopf verwandelt – ein Symbol, das in der Show eine zentrale Rolle spielt.

Mit „The 50“ steigt Amazon Prime Video in den Ring der Reality-TV-Produktionen ein und verspricht ein Format, das einige der bekanntesten Reality-Stars Deutschlands in einer Show vereint. Produziert von EndemolShine und Rainer Laux Productions, wird die deutsche Version der Show allerdings nur 14 Folgen umfassen. In anderen Ländern sind es deutlich mehr.

Auch Netflix hat sich an einer Adaption von „Squid Game“ versucht:

Squid Game: The Challenge | Trailer Deutsch

„The 50“: Viele deutsche Reality-Stars mit dabei

Im August 2023 sorgte das plötzliche Verschwinden einiger deutscher Reality-Stars und Influencer aus den sozialen Medien für Aufsehen. Spätestens jetzt ist klar, warum sie so plötzlich von der Bildfläche verschwunden waren: Sie haben an den Dreharbeiten zu „The 50“ teilgenommen.

Mit dabei ist unter anderem Jenny Elvers, die nicht nur durch ihre Schauspielkarriere, sondern auch durch ihre Auftritte in diversen Reality-Formaten bekannt ist. Auch Candy Crash, als schillernder Paradiesvogel der Drag-Szene, wird mit von der Partie sein. Ex-Fußballer Thorsten Legat und sein Sohn Nico sind ebenfalls vertreten (Quelle: TV Movie).