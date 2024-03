Für 5,99 Euro: Amazon verkauft einen unverzichtbaren Begleiter fürs Fahrrad

Heutzutage ist das Smartphone unser ständiger Begleiter – auch auf dem Fahrrad. Mit einer guten Handyhalterung lässt sich das Smartphone sicher und komfortabel am Fahrrad nutzen. Aktuell gibt es bei Amazon eine Handyhalterung mit Top-Bewertung für nur 5,99 Euro.

Amazon verkauft Handyhalterung fürs Fahrrad mit Rabattcode für 5,99 Euro

Die Handyhalterung kostet regulär 11,99 Euro. Derzeit gibt es aber einen 50-Prozent-Rabattcode, sodass ihr unterm Strich nur 5,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bezahlt. Das ist nur wenig teurer als ein Latte Macchiato im Café. Wir wissen nicht, wie lange der Rabattcode gültig ist. Ihr solltet zügig zugreifen, wenn ihr die Handyhalterung haben wollt.

Anzeige

Handyhalterung für Fahrrad Wasserdicht, 360-Grad-drehbar, für alle gängigen Smartphones bis 6,5 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.03.2024 19:03 Uhr

Die Halterung lässt sich ohne Werkzeug an Lenkern mit einem Durchmesser von bis zu 45 mm befestigen und ist somit kompatibel mit den meisten Fahrrädern oder E-Scootern. Die 360-Grad-Drehung ermöglicht die Anpassung des Winkels an die eigenen Bedürfnisse. Verbunden wird die Tasche fürs Smartphone mittels Kartenschlitz an der Halterung. So kann man sie problemlos mitnehmen, wenn man das Fahrrad irgendwo abstellt.

Anzeige

Gefertigt ist die Tasche aus verschleißfesten Carbonpartikeln und wasserdichtem EVA und schützt so das Smartphone vor Wasser, Staub und Stößen. Versiegelte Doppelreißverschlüsse und eine mitgelieferte Regenhülle bieten zusätzlichen Schutz bei starkem Regen.

Mit mehreren Fächern bietet die Tasche Platz für Handy, Schlüssel, Geldbörse oder ähnliche Begleiter auf der Radtour. Ein Klettverschluss im Inneren hält das Smartphone sicher an Ort und Stelle.

Dank des TPU-Touchscreens kann das Smartphone direkt durch die Tasche bedient werden, ohne es herausnehmen zu müssen. Anrufe entgegennehmen, Karten navigieren oder Musik hören ist also weiterhin möglich. Lediglich das Entsperren über den Fingerabdrucksensor funktioniert so nicht, dafür muss man den PIN eingeben.

Anzeige

Clever: Eine Sonnenblende schützt das Handy vor direkter Sonneneinstrahlung und verbessert so die Sichtbarkeit des Bildschirms.

Für wen lohnt sich die Handyhalterung bei Amazon?

Wer eine günstige, wasserdichte und vor allem praktische Handyhalterung für sein Fahrrad sucht, kann hier ruhig zugreifen. Mit 4 von 5 Sternen ist die Handyhalterung ziemlich gut bewertet. Ich selbst habe die Handyhalterung gekauft – für 5,99 Euro ist das ein No-Brainer.

Handyhalterung für Fahrrad Wasserdicht, 360-Grad-drehbar, für alle gängigen Smartphones bis 6,5 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.03.2024 19:03 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.