Galaxy A55: Schlechte Nachrichten für Samsung-Fans

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones eine neue Update-Politik eingeführt, die eine deutlich längere Versorgung mit Android-Versionen und Sicherheitsupdates verspricht. Viele fragten sich, ob das auch für andere Modelle gelten wird. Genau darauf gibt es nun eine Antwort.

Samsung Galaxy A55 und A35 mit alter Update-Garantie

Samsung wird das Galaxy A55 und Galaxy A35 am 11. März 2024 offiziell vorstellen. Schon vorher sind viele Informationen zu den neuen Smartphones aufgetaucht, beispielsweise das veränderte Design und einige Verbesserungen an der Hardware. Eine Frage blieb bis jetzt aber unbeantwortet. Viele fragten sich, ob Samsung die verbesserte Update-Garantie von den Galaxy-S24-Smartphones für die Mittelklasse übernimmt. SamMobile will erfahren haben, dass das nicht passiert.

Demnach soll es weiterhin dabei bleiben, dass das Galaxy A55 und Galaxy A35 vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates erhalten. Wenn ihr euch eines der Smartphones kauft und diese mit Android 14 ausgestattet sind, dann werdet ihr die Updates auf Android 15, 16, 17 und 18 erhalten. Zudem bekommt ihr Sicherheitsupdates bis ins Jahr 2029. Bei den Galaxy-S24-Smartphones läuft es etwas anders. Die High-End-Modelle erhalten für sieben Jahre neue Android-Versionen und Sicherheitsupdates.

Die lange Update-Versorgung von Samsung in der Mittelklasse ist aber auch damit schon sehr gut und übertrumpft alle anderen Hersteller. Selbst günstige Modelle werden lange versorgt und erhalten schnell monatliche Updates. Trotzdem war die Hoffnung da, dass die A-Klasse auch von der besseren Update-Politik profitiert.

Zum Vergleich: Im Video stellen wir euch das Galaxy A54 von Samsung vor:

Samsung Galaxy A55 wird zum Premium-Smartphone

Das Samsung Galaxy A55 und A35 werden sich laut den letzten Gerüchten in erster Linie optisch verändern. Es kommt ein neues Design beim Rahmen zum Einsatz, das fast einen iPhone-Look erzeugt. Nur die Knöpfe an der Seite stehen heraus. Beim Galaxy A55 will Samsung zudem den größten Nachteil des Galaxy A54 (Test) beseitigen. Es geht um den Rahmen aus Kunststoff. Dieser soll beim Galaxy A55 aus Metall bestehen. Damit würde das Handy rein qualitativ noch näher an die S-Klasse heranrücken.

