Kenobi-Schock: Star-Wars-Fans begraben große Hoffnung

Für alle, die auf weitere Reisen durch die Galaxis mit Obi-Wan Kenobi gehofft hatten, kommt jetzt die ernüchternde Nachricht: Die Serie wird wohl nicht fortgesetzt. Ein neues 4K-Steelbook, angepriesen als „die komplette Serie“, setzt offenbar ein endgültiges Zeichen.

Star Wars: Keine 2. Staffel für Obi-Wan Kenobi

Die Hoffnungen der Star-Wars-Fans auf eine Fortsetzung der Abenteuer von Obi-Wan Kenobi haben sich zerschlagen. Mit der Ankündigung der Blu-ray-Veröffentlichung von „Obi-Wan Kenobi“ in einem 4K-Steelbook, das explizit als „die komplette Serie“ beworben wird, macht Disney klar, dass keine weitere Staffel geplant ist.

Ursprünglich als Kinofilm konzipiert, fand Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor in seiner Paraderolle den Weg ins Serienformat. Trotz gemischter Kritiken und verhaltener Publikumsresonanz zeigte McGregor Interesse an einer Fortsetzung. Spätere Äußerungen des Schauspielers und das klare Branding der Blu-ray-Veröffentlichung lassen jedoch keinen Zweifel: Die Geschichte von Obi-Wan zwischen Episode 3 und 4 ist vollständig erzählt.

Die Serie bot aufgrund ihres zeitlichen Einordnung nur einen begrenzten erzählerischen Spielraum. Den Fans wird sie nicht nur wegen der Rückkehr von McGregor als Obi-Wan in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der Neuauflage des legendären Konflikts zwischen Obi-Wan und Darth Vader.

Deshalb hat sich McGregor ursprünglich für eine Rückkehr entschieden:

Obi-Wan Kenobi: Deshalb kehrt Ewan McGregor zu Star Wars zurück

„Obi-Wan Kenobi: Die komplette Serie“ ab 30. April

Während die Zukunft von Obi-Wan im Star-Wars-Universum ungewiss bleibt, können sich Fans zumindest darauf freuen, die komplette Serie in guter Qualität nach Hause zu holen. Am 30. April 2024 erscheint „Obi-Wan Kenobi: Die komplette Serie“ zusammen mit vielen anderen Star-Wars-Inhalten auf Blu-ray in den USA (Quelle: Star Wars). Informationen zur Veröffentlichung in Deutschland stehen noch aus, die Ankündigung dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen. Fans sollten sich hierzulande allerdings auf höhere Preise einstellen.

