Mit „Shogun“ ist Ende Februar eine Serie gestartet, die in den Bestenlisten 2024 sicher ganz weit oben mitspielen wird. Zum Start wurden 2 Folgen beim Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht. Wie sieht es mit Shogun bei anderen Anbietern wie Amazon Prime oder Netflix aus?

Streamingdienste im Überblick Facts

Anders als bei Musik-Streaming-Diensten, wo sich die Kataloge stark ähneln, gibt es bei Anbietern für Serien und Filme starke Unterschiede bei den Inhalten. Viele Top-Inhalte sind exklusiv auf einen Dienst beschränkt. So sieht es derzeit auch bei der neuen Shogun-Serie aus.

Anzeige

Shogun: Gibt es die Serie bei Amazon Prime oder Netflix?

Die Serie „Shogun“ ist im Stream exklusiv bei Disney+ verfügbar. Wollt ihr also das epische Spektakel rund um die historische Kultur Japans sehen, benötigt ihr ein Abo bei dem Anbieter (bei Disney+ ansehen). Weder Netflix, noch Amazon Prime haben die Shogun-Serie im Flatrate-Angebot. Im Trailer seht ihr, was euch in der Serie erwartet:

Shogun - Trailer Deutsch

Da sich die Streaming-Portale Top-Produktionen gerne als „Zugpferde“ für Abo-Abschlüsse sichern, ist davon auszugehen, dass Shogun auch in absehbarer Zeit exklusiv bei Disney+ im Stream verfügbar sein wird. Abonnenten, die nur Netflix und/oder Amazon Prime haben, werden also so schnell keinen Zugriff auf die Serie bekommen. Es ist auch nicht abzusehen, dass die Serie bei Amazons Videodienst als Kauftitel verfügbar sein wird.

Anzeige

Shogun bei Amazon Prime?

Im Streaming-Katalog von Amazon Prime finden Abonnenten tatsächlich eine Serie mit dem Titel „Shogun“ (bei Amazon ansehen). Dabei handelt es sich aber nicht um die aktuelle Produktion, die von vielen bereits als „die Serie des Jahres“ angesehen wird. Stattdessen ist es eine gleichnamige Umsetzung aus dem Jahr 1980. Neben dem Namen haben beide Serien auch die Vorlage gemeinsam. Die „Shogun“-Serien basieren auf dem gleichnamigen Roman des britisch-amerikanischen Autors James Clavell (Buchvorlage bei Amazon ansehen). Dort wird die Geschichte des englischen Seglers John Blackthorne erzählt, der nach einem Schiffbruch im Jahr 1600 in Japan landet und Vertrauter von Yoshii Toranaga wird.

Anzeige

Die ältere Miniserie gibt es auch auf Blu-ray und DVD:

Shogun [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 19:25 Uhr

Die „Shogun“-Produktion aus dem Jahr 2024 gibt es hingegen derzeit ausschließlich im Stream – und das nicht bei Netflix, Paramount+, Amazon Prime oder WOW- sondern exklusiv bei Disney+. Hier könnt ihr die Serie streamen. Zum Start gibt es 2 Folgen, die restlichen Episoden werden jeweils dienstags veröffentlicht. Die Mini-Serie setzt sich aus 10 Episoden zusammen. Wie sieht es mit einer zweiten Staffel aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.