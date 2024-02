„Shōgun“ Staffel 2: Gibt es eine Fortsetzung von dem Samurai-Drama?

Nach einem fulminanten ersten Auftritt von „Shōgun“ (2024) geben die Produzenten Antwort darauf, ob es eine Zukunft für die Serie gibt. Könnte es also „Shōgun“ Staffel 2 geben? Und wann können wir mit der Fortsetzung des Samurai-Dramas rechnen?

„Shōgun“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autor James Clavell und arbeitet das gesamte Buch bis zum Ende hin durch. Clavell hat jedoch nicht nur diesen einen Roman geschrieben, sondern mehrere, die im asiatischen Raum angesiedelt sind.

Leider müssen wir euch dennoch vertrösten: Es wird, Stand 2024, „Shōgun“ Staffel 2 nicht geben. Die Produzenten der Serie haben sich diesbezüglich klar geäußert.

I think we tell the complete story of the book. And we get to the end. I hope those who have read the book will see it's exactly where the book ends. And we're really excited about that because it's a very surprising ending that Clavell does for the book.