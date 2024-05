Die 40 besten „David Bowie“-Zitate über Liebe, Spiritualität und die Welt

Als Ziggy Stardust, der dünne weiße Herzog, der blinde Prophet, Aladdin Sane oder Halloween Jack. David Bowie hat in seinem Leben als er selbst oder seine Alter Egos nicht nur musikalisch viel erreicht. Wir haben die besten Zitate der Musik-Ikone für euch gesammelt.

David Robert Jones, so der gebürtige Name des Musikers, wuchs in den späten Vierzigern in London auf. Über seine knapp 50 Jahre lange Karriere hinweg, hat er sich als einer der bedeutendsten Musiker im Rock- und Pop-Genre entwickelt.

Die Nachricht des Todes vom „Schwarzen Stern“ hat die Musikwelt und seine Fans 2016 bitter getroffen. Doch bis heute sind die Spuren des britischen Musikers stets zu sehen. Hits wie „Life on Mars“ oder „Heroes“ sind nicht nur musikalische Highlights, auch lyrisch hat Bowie die musikalische Landschaft geebnet.

Neben vielen Filmen, wie auch „Die Reise ins Labyrinth“ (1986), hat sich Bowie als malender Künstler probiert. Übrigens: Nach David Bowie wurde auch der Asteroid „(342843) Davidbowie“ benannt, der sich zwischen den Planeten Mars und Jupiter bewegt. Des Weiteren hat der ehemalige ISS-Kommandant, Chris Hadfield, den Song „Space Oddity“ gecovert, während er sich an Bord der Raumstation befand.

40 Zitate von David Bowie über Spiritualität, das Leben als Rockstar und Liebe

„Geld allein macht nicht glücklich, aber mit Geld kann man alles kaufen, was glücklich macht.“

„So mancher Künstler verkauft sich öffentlich als Sozialist und betet privat das Geld an.“

„Du musst immer ein bisschen verrückt sein, um die Schönheit deiner eigenen Vision zu sehen.“

„Die einzige Art, wie wir Liebe finden und erleben können, besteht darin, bedingungslos zu lieben – und das schließt auch uns selbst mit ein.“

„Liebt ihr das Oxford Dictionary nicht auch? Als ich es zum ersten Mal las, dachte ich, es sei ein wirklich, sehr langes Gedicht über alles.“

„Sprich in Extremen, das spart dir Zeit. “

„Es ist ein Schrecken, zu wissen, worum es in der Welt geht“

„Die Wahrheit ist natürlich, dass es keine Reise gibt. Wir kommen und gehen gleichzeitig.“

„Ich bin immer wieder erstaunt, dass die Leute ernst nehmen, was ich sage. Ich nehme das, was ich sage, nicht einmal ernst.“

„Wenn man erst einmal das Staunen darüber verliert, am Leben zu sein, ist man so gut wie auf dem Weg nach draußen …“

„Musik sollte eine ehrliche Erfahrung sein. Es geht darum, Risiken einzugehen und das Unbekannte zu erkunden.“

„Liebe ist eine Kraft, die uns zusammenhält und uns in den Momenten der Dunkelheit Trost spendet. Wahre Liebe kennt keine Bedingungen und verändert uns auf vielfältige Weise.“

„Ich bin einfach jemand, der nicht das Gefühl hat, dass ich jemanden brauche, der meine Arbeit auf eine bestimmte Weise qualifiziert. Ich arbeite für mich.“

„Ich bin sofort ein Star, füge einfach Wasser hinzu.“

„Wenn es funktioniert, ist es veraltet.“

„Altern ist ein außergewöhnlicher Prozess, bei dem man zu der Person wird, die man immer hätte sein sollen.“

„Wenn du dich in dem Bereich, in dem du arbeitest, sicher fühlst, arbeitest du nicht im richtigen Bereich. Gehe immer etwas weiter ins Wasser, als du es für möglich hältst. Geh ein wenig über die Tiefe hinaus. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Füße den Boden nicht ganz berühren, bist du genau richtig, um etwas Aufregendes zu tun.“

„Mit zunehmendem Alter reduzieren sich die Fragen auf zwei oder drei. Wie viel Zeit habe ich noch und was mache ich mit der verbleibenden Zeit?“

„Man könnte meinen, dass die Ehe eines Rockstars mit einem Supermodel eines der großartigsten Dinge auf der Welt wäre. Das ist es auch.“

„Ich habe jemanden, der mich für mich liebt. Im Ernst, es hilft WIRKLICH!“

„Es dauert nur eine Ewigkeit, überhaupt nicht lange“

„Ich hatte schon immer das abstoßende Bedürfnis, mehr als nur ein Mensch zu sein. Als Mensch kam ich mir sehr dürftig vor. Ich dachte: „Scheiß drauf.“ Ich möchte ein Übermensch sein.“

„Ich bin eine Person, die die Gestalt von Menschen annehmen kann, die ich treffe. Ich bin Sammler und sammle Persönlichkeiten und Ideen.“

„Musik war sowohl mein Tor zur Wahrnehmung als auch das Haus, in dem ich lebe.“

„Ich interessiere mich mehr für die Arbeit von Künstlern als für die Künstler selbst.“

„Die Antwort, die ich Ihnen geben würde, wird so viel Aufruhr in Ihrer Seele auslösen, dass ich diese Frage höflich und widerstrebend nicht beantworten muss.“

„Vergiss nicht, dass das Leben so viel mehr ist als eine Momentaufnahme. Es ist das Summen aller vergangenen und zukünftigen Augenblicke, die dich zu dem machen, wer du bist.“

„Musik kann dich in eine andere Welt transportieren. Sie kann deine Seele berühren und dich tief bewegen.“

„Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei immer ein Einhorn.“

„Ich weiß nicht, wohin ich von hier aus gehe, aber ich verspreche, dass es nicht langweilig wird.“

„Alle Kunst ist instabil. Seine Bedeutung ist nicht unbedingt die vom Autor angedeutete Bedeutung. Es gibt keine maßgebliche aktive Stimme. Es gibt nur Mehrfachlesungen.“

„Die einzige Kunst, die ich jemals studieren werde, ist jene, die ich stehlen kann.“

„Und es ist mir egal, was jemand sagt; Ich mache es gerne, und das werde ich auch weiterhin tun.“

„Machen Sie das Beste aus jedem Moment. Wir entwickeln uns nicht weiter. Wir gehen nirgendwohin.“

„Manchmal habe ich das Gefühl, überhaupt kein Mensch zu sein. Ich bin nur eine Sammlung der Ideen anderer Leute.“

„Ehrlich gesagt, manchmal sind die Interpretationen, die ich bei einigen der von mir geschriebenen Songs gesehen habe, viel interessanter als der Input, den ich eingebracht habe.“

„Freiheit finde ich nur im Bereich der Exzentrizität.“

„Ich sehe Licht am Ende des Tunnels und es ist kein Zug.“

„Es ist immer an der Zeit, das zu hinterfragen, was Standard und etabliert ist.“

„Religion ist für Menschen, die Angst davor haben, in die Hölle zu kommen, Spiritualität ist für diejenigen, die dort schon einmal waren.“

