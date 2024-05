„Johnny Cash“: 21 Zitate der Musiklegende

Ein leichter Start in das Leben war es sicherlich nicht, doch die Lehren, die Johnny Cash daraus ziehen konnte, spiegeln sich in seinen Liedern wider. Wir haben die 21 besten „Johnny Cash“-Zitate für euch gefunden.

Als viertes von sieben Kindern ist „J.R. Cash“ 1932 in Arkansas geboren. Schon als Kind half er auf einer Baumwollplantage aus und wechselte 1950 die Farmerklamotten für eine „U.S. Air Force“-Uniform aus. Seine erste Single erschien 1955 und die langjährige Karriere von Cash nahm dann richtig fahrt auf. Konzerte, Grammys, Gold- und Platinschallplatten sowie Fernsehauftritte und Filme folgten dem Country-Musiker über seine Karriere hinweg.

Der „Rolling Stone“ nahm den Musiker in mehrere Top 100 Listen auf – darunter jene der größten Musiker und Sänger. Später wurde er auch in die „Country Music Hall of Fame“ aufgenommen.

Am 12. September 2003, mit 71 Jahren, starb Johnny Cash an einem Lungenversagen in Nashville. Der „Man In Black“, mit seinen über 500 Liedern, hat in seiner Lebenszeit viel über sein Leben, Glück und die Liebe reflektiert. Im Folgenden findet ihr unsere Auswahl der besten Zitate.

Die besten „Johnny Cash“-Zitate

Dein ganzes Leben lang wirst du vor einer Wahl stehen. Du kannst zwischen Liebe und Hass wählen... Ich wähle Liebe.

Folge deinem Herzen. Das ist, was ich tue. Mitgefühl ist etwas, von dem ich viel habe, weil ich in meinem Leben viel Schmerz durchgemacht habe. Jeder, der viel Schmerz erlitten hat, hat viel Mitgefühl.

Glück bedeutet, seinen Frieden gefunden zu haben, mit geliebten Menschen zusammen zu sein, sich wohl zu fühlen... aber vor allem ist es, diese geliebten Menschen zu haben.

Er war 1,80m groß und stand auf dem Boden. Er wog 235 Pfund. Aber ich sah diesen Riesen von einem Mann, der durch die Liebe auf die Knie gezwungen wurde.

Einsamkeit ist Leere, aber Glück ist man selbst.

Leben und Liebe gehen weiter, lass die Musik spielen.

Es gibt kein einfacheres Leben mit einfachen Entscheidungen für die Jugend.

Das Leben ist hart, also musst du hart sein.

An Trauer und Verlust führt kein Weg vorbei: Man kann allem ausweichen, was man will, aber früher oder später muss man einfach hineingehen, durch sie hindurchgehen und hoffentlich auf der anderen Seite wieder herauskommen.

Ich lerne aus meinen Fehlern. Es ist eine sehr schmerzhafte Art zu lernen, aber ohne Schmerz gibt es, wie ein altes Sprichwort sagt, keinen Gewinn.

Durch Fehler verpasst man viele Chancen, aber das gehört dazu: zu wissen, dass man nicht für immer ausgeschlossen ist und dass es ein Ziel gibt, das man noch erreichen kann.

Die Welt, die Sie dort vorfinden, wird niemals dieselbe sein wie die Welt, die Sie verlassen haben.

Es ist gut zu wissen, wer einen hasst, und es ist gut, von den richtigen Leuten gehasst zu werden.

Erfolg bedeutet, sich um alles auf der Welt kümmern zu müssen, außer um Geld.

Wenn du nicht genau sagst, wie und was du fühlst, kannst du auch gar nichts sagen.

Du musst sein, was du bist. Was auch immer du bist, du musst es sein.

Du kannst die Leute um mich herum fragen. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf … und ich sage nicht aus Frustration oder Verzweiflung, dass ich nicht aufgebe. Ich gebe nicht auf, weil ich nicht aufgeben kann. Ich glaube nicht daran.

Man gibt mir die Schuld an vielen Dingen, die nie passiert sind. Aber es gibt eine Menge Dinge, die ich getan habe, bei denen ich nie erwischt wurde.

Manchmal kann ich einen Samen säen. Und Pfostengräber und Samensäer sind für den Aufbau des Königreichs von großer Bedeutung.

Das ist bedingungslose Liebe. Diesen Satz hört man oft, aber bei mir und ihr trifft er zu.

Wenn es dunkel wird und alle nach Hause gegangen sind und das Licht ausgeschaltet ist, sind nur noch ich und sie da.

