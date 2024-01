Vatertag 2024: 20 Sprüche für WhatsApp und Co. – für die besten Papas der Welt

1 / 21

Nach dem Muttertag kommt der Vatertag, und zwar am Donnerstag, den 09. Mai 2024. Auch die Väter dieser Welt freuen sich an „ihrem“ Tag über ein paar liebe und anerkennende Worte oder wahlweise über den Bollerwagen voll mit Bier. Als Anregung haben wir für euch die 20 besten und witzigsten Sprüche zum Vatertag vorbereitet.

Gedicht zum Vatertag – Danke, Papa

Danke, Papa.

Danke für die vielen Jahre,

die du für uns gesorgt hast.

Danke für die vielen Tage,

die du uns unterstützt hast.

Danke für die vielen Momente,

die du uns begleitet hast.

Denn heute gratulieren wir Dir zu deinem Ehrentag,

wir sind immer bei dir, mit jedem Herzschlag.

Danke, Papa.

Wir haben Dich lieb.

Ist euer alter Herr unterwegs oder wohnt weit weg, könnt ihr die Vatertagssprüche per WhatsApp und Co. verschicken. Drückt hierfür einfach auf eines der folgenden Bilder und speichert das Bild mit dem Vatertagsspruch, um dieses dann per Handy weiter zu verschicken. Am PC klickt ihr mit der rechten Maustaste auf das Bild, um es auf der Festplatte zu speichern.