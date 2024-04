Sprüche zur Geburt für WhatsApp, Karten & Co.

Egal, ob als werdende oder frische Eltern oder als Gratulant: Bei uns findet ihr die schönsten Sprüche zur Geburt eines neuen Menschen.

Im Folgenden findet ihr unsere Auswahl der schönsten Geburtssprüche. Die Ideen eignen sich sowohl für Eltern, die ihr neues Lebensglück in einem Status bei WhatsApp, Instagram und Co. vorstellen möchten als auch für Gratulanten des Elternpaares. Die Sprüche zur Geburt eines Kindes eignen sich natürlich nicht nur für soziale Medien, sondern auch für die klassische Grußkarte, die man per Post verschicken oder persönlich überreichen kann. Über 100 Sprüche zur Geburt haben wir gesammelt, modern, kurz und auch lustig.

Die besten Sprüche zur Geburt für WhatsApp, Facebook und Co.

In den Augen eines neugeborenen Kindes spiegelt sich das Wunder des Lebens.

Wir geben stolz bekannt, dass unsere Träume wahr wurden.

Elternliebe lässt sich unendlich teilen, ohne dass sie weniger wird.

Man muss noch Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern gebären zu können. (Nietzsche)

Ein Baby macht den größten Krach, aber das ist alles vergessen, wenn es einmal lacht.

Die ersten Schritte unseres Babys führten in unser Herz!

Ein Kind füllt einen Platz in Deinem Herzen, von dem du nie wusstest, dass er leer war.

Schön ist, was man mit Liebe betrachtet.

Mir scheint, ich sehe etwas Tieferes, Unendlicheres, Ewigeres als den Ozean im Ausdruck eines kleinen Kindes, wenn es am Morgen erwacht, kräht oder lacht, weil es die Sonne auf seine Wiege scheinen sieht. (Vincent van Gogh)

Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder

Neun Monate lang haben sie über mich geredet, JETZT sollen sie mich hören.

Was eine Kinderseele aus jedem Blick verspricht, so reich ist doch an Hoffnung ein ganzer Frühling nicht! (Hoffmann von Fallersleben)

Ein Kind ist sichtbar gewordene Liebe. (Novalis)

Wo Kinder sind, da herrscht ein Goldenes Zeitalter. (Novalis)

Das Wunder des Lebens begreifen, heißt, es selbst in den Händen zu halten.

Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in den Menschen noch nicht verloren hat. (Rabindranath Tagore)

Glück ist, sein Kind zu lieben. Das größte Glück jedoch ist, von seinem Kind geliebt zu werden.

Jedes Kind ist eine Hoffnung, dass die Erde Zukunft hat.

Ab heute bestimme ich, wann und wie lange bei uns geschlafen wird.

Für den IT-Nachwuchs: Nach neun Monaten Entwicklung sind wir stolz auf den Release unseres Kindes.

Kinder sind ein wunderbares Geschenk des Lebens, gehen wir großzügig damit um.

Es gibt nichts, das höher, stärker, gesünder und nützlicher für das Leben wäre als eine gute Erinnerung aus der Kindheit, aus dem Elternhause. (Dostojewski)

Das Lächeln eines Kindes sagt mehr als 1000 Worte.

Bei Kindern braucht man ein Gläschen voll Weisheit, ein Fass voll Klugheit und ein Meer voll Geduld.

Glücklicher Säugling! Dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege, werde Mann, und dir wird eng die unendliche Welt. (Schiller)

Glückliches Kind, du ahnst noch nicht, wie wunderbar verwickelt und wechselvoll das Leben ist.

Wir sind nur Würmer, doch dazu geboren, ein himmlischer Schmetterling zu werden.

Noch mehr Sprüche zur Geburt: Kurz, lustig & modern

„Ein kleiner Mensch erblickt das Licht, strahlt mit der Sonne um die Wette und erhellt fortan unsere Herzen.“

„Willkommen im Leben, kleines Wunder! Möge dein Weg von Liebe und Glück gesäumt sein.“

„Ein Kind bringt Freude ins Haus, Liebe ins Herz und Sonnenschein in die Seele.“

„Mit jedem Kind wird die Welt ein Stückchen bunter und schöner.“

„Die Geburt eines Kindes ist wie ein kleines Wunder, das uns daran erinnert, wie kostbar das Leben ist.“

„Ein Baby zu bekommen ist das größte Geschenk, das uns das Leben machen kann.“

„Ein neues Leben beginnt, voller Liebe, Hoffnung und unendlicher Möglichkeiten.“

„Willkommen im Leben, kleiner Schatz! Mögest du immer behütet sein und die Welt mit deinem Lächeln erhellen.“

„Das größte Glück auf Erden ist die Geburt eines Kindes.“

„Ein Kind ist das schönste Gedicht, das die Natur je geschrieben hat.“

„In deinen kleinen Händen liegt die Zukunft. Mögest du sie mit Freude und Liebe gestalten.“

„Ein Kind ist wie ein Sonnenstrahl, der auch an dunklen Tagen Wärme und Licht spendet.“

„Mit dir ist unsere Familie nun komplett. Willkommen an Bord, kleiner Matrose!„

„Ein Baby ist der Anfang von etwas Wundervollem: Familie.“

„Willkommen auf der Welt, kleiner Entdecker! Mögest du viele Abenteuer erleben und immer sicher zurückkehren.“

„Ein Baby ist das schönste Geschenk, das das Leben bereithält.“

„Dein Lächeln ist wie ein Sonnenaufgang – es lässt die Dunkelheit verschwinden und zaubert Wärme in unsere Herzen.“

„Mit deiner Geburt wurde ein neues Kapitel in unserem Leben aufgeschlagen, das wir mit Liebe und Freude füllen wollen.“

„Kleine Hände, kleines Herz, aber eine große Liebe, die dich umgibt.“

„Ein Kind macht das Haus voller Lachen, die Tage voller Sonnenschein und die Nächte voller süßer Träume.“

„Willkommen im Leben, kleiner Sonnenschein! Mögest du immer genug Sonnenstrahlen finden, um deine Träume zu verwirklichen.“

„Die Geburt eines Kindes ist wie ein Regenbogen nach einem stürmischen Tag – ein Zeichen der Hoffnung und des Glücks.“

„Ein Baby verändert alles, aber es macht das Leben umso schöner.“

„Willkommen im Kreis der Familie, kleiner Engel! Möge dein Leben von Liebe, Glück und Geborgenheit geprägt sein.“

„Ein Kind ist ein kleines Wunder, das uns daran erinnert, wie kostbar das Leben ist.“

„Mit dir ist unsere Familie komplett und unser Glück grenzenlos.“

„Ein Baby macht aus einem Haus ein Zuhause und aus Liebe eine Familie.“

„Willkommen auf der Welt, kleiner Schatz! Mögest du immer behütet sein und in Liebe aufwachsen.“

„Ein Kind ist wie ein Buch, das wir lesen und in das wir uns verlieben, Seite für Seite.“

„Die Geburt eines Kindes ist der Beginn eines neuen Abenteuers – voller Liebe, Freude und unendlicher Möglichkeiten.“

„Mit dir ist unsere Familie vollständig, unsere Herzen überfließen vor Glück.“

„Ein Baby bringt nicht nur Windeln und Schlafmangel, sondern vor allem unendliche Liebe und Glück.“

„Willkommen im Leben, kleiner Schatz! Mögest du immer genug Liebe und Geborgenheit finden, um stark und glücklich zu sein.“

„Ein Baby zu bekommen ist wie das Öffnen einer Tür zu einem neuen, wundervollen Leben.“

„Die Geburt eines Kindes ist wie der Beginn eines Märchens, das unser Leben für immer verzaubert.“

„Mit jedem Kind wird die Welt ein bisschen besser, ein bisschen freundlicher und ein bisschen liebevoller.“

„Ein Baby ist der Anfang von etwas Wundervollem: Elternschaft.“

„Willkommen im Leben, kleiner Traumfänger! Mögest du immer genug Träume haben, um sie zu verwirklichen.“

„Ein Kind zu bekommen ist wie das Pflanzen eines Baumes – man weiß nie, wie groß er wirklich wird, aber man weiß, dass er das Leben schöner macht.“

„Die Geburt eines Kindes ist wie ein Neuanfang, der uns die Welt mit anderen Augen sehen lässt.“

„Mit dir ist unsere Familie endlich komplett, unser Glück kennt keine Grenzen mehr.“

„Ein Baby zu bekommen ist wie das Entzünden einer Kerze – es bringt Licht in unser Leben und wärmt unsere Herzen.“

„Willkommen auf der Welt, kleiner Stern! Mögest du immer genug Licht und Wärme finden, um zu strahlen.“

„Ein Kind ist wie ein kleiner Regenbogen, der unsere Herzen zum Leuchten bringt, auch an grauen Tagen.“

„Die Geburt eines Kindes ist wie ein Sonnenaufgang – ein neuer Anfang, der uns mit Hoffnung erfüllt.“

„Mit jedem Kind wird die Welt ein Stückchen liebevoller und bunter.“

