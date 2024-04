55 Sprüche über die Freundschaft: Zitate, Weisheiten & mehr

Damals hat man sich nette Sprücher über die Freundschaft in das Poesie-Album geschrieben, heute teilt man sie per WhatsApp, Insta, Facebook, X und Co. Wir teilen unsere Sprüche, Weisheiten und Zitate zur Freundschaft hier mit euch.

25 Sprüche und Weisheiten über Freundschaft

Ihr wollt eurer BFF, dem guten Freund oder eurer Lieblingskollegin eine Freude machen oder euren Freunden allgemein gedenken? Kein Problem, hier sind unsere Favoriten der Freundschaftssprüche, die ihr per WhatsApp, Facebook oder auch per Grußkarte mit euren Liebsten teilen könnt:

Ein echter Freund ist jemand, der dich nicht verändern will, weil er dich genauso mag, wie du bist. Freunde sind die, die da sind, wenn andere gehen. Glück macht Freunde, Unglück prüft sie. Gute Freunde erkennt man daran, dass sie auch zuhören können! Die „Schreib mir, wenn Du zuhause bist“-Freunde sind die besten. Es gibt Menschen, die einen daran erinnern, wer man wirklich ist. Eine echte Freundin ist wie ein guter BH: Schwer zu finden, unterstützend, komfortabel, erhebend und ganz nah am Herzen. Freunde sind diejenigen, die auf die Frage „wie geht's?“ eine ehrliche Antwort erwarten – und zuhören. Freundschaft ist, wenn man nicht extra aufräumt, wenn der andere zu Besuch kommt. Freundschaft ist wie eine seltene Blume. Man muss sie pflegen und achten. Wenn du mich fragst, was mir wichtig ist, sage ich: Die, die fragen. Nicht täglicher Kontakt macht eine Freundschaft aus, sondern die Gewissheit, dass man sich aufeinander verlassen kann – egal wann und wie. Eine wahre Freundin ist jemand, die alles stehen und liegen lässt, wenn du sie brauchst. Ein wahrer Freund ist ein Mensch, der zwar dein Lachen sieht, aber spürt, dass deine Seele weint. Freundschaft muss nicht perfekt sein. Nur echt. Wir sind beste Freunde. Ich werde dir immer hochhelfen, wenn du am Boden liegst – aber erst nachdem ich fertig bin mit Lachen. Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen: Sie kann manchmal klemmen, sie kann knarren, aber sie ist nie verschlossen. Freundschaft ist wie ein Baum. Es kommt nicht drauf an, wie hoch er ist, sondern wie tief die Wurzeln sind. Good friends don't let you do stupid things … alone. Dies ist ein Gutschein für eine Freundschaft! Einlösbar: sofort! Gültig: für immer und ewig. Lieber drei anständige Gegner als eine falsche Freundin. Freunde sind wie Schuhe – man kann nie genug haben, aber am Ende sind es es immer dieselben mit denen man sich wohlfühlt. Wirklich hinter dir steht, wer sich auch mal vor dich stellt. Freunde sind die, die immer zu dir halten. Auch wenn sie deine Entscheidung nicht verstehen … Die besten Freunde sind die, welche einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sobald man an sie denkt.

Auch als Erwachsener kann man sich die Schul-Nostalgie zurückholen und seine Gäste bitten, sich in ein Poesiealbum einzutragen:

12 Zitate über die Freundschaft

„Ein Freund ist jemand, der alles über dich weiß und dich trotzdem noch liebt.“ – Elbert Hubbard

„Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt.“ – Otto von Bismarck

„Jeder Freund stellt eine Welt in uns dar. Eine Welt, die ohne sie vielleicht nie geboren wäre, und nur durch diese Begegnung, konnte sie entstehen.“ – Anaïs Nin

„Zwei Freunde müssen sich im Herzen ähneln, in allem anderen können sie grundverschieden sein.“ – Sully Prudhomme

„Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.“ – Matthias Claudius

„Was ist ein Freund? Eine Seele, die in zwei Körpern lebt.“ – Aristoteles

„Man mag drei- oder viertausend Menschen gekannt haben, man spricht aber immer nur von sechs oder sieben.“ – Elias Canetti

„Die wahren Freunde sind die, die man morgens um vier Uhr anrufen kann.“ – Marlene Dietrich

„Du und ich: Wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.“ – Ghandi

„Freundschaft entsteht in dem Moment, in dem eine Person zu einer anderen sagt: ‚Was! Du auch? Ich dachte, ich wäre der Einzige.’“ – C. S. Lewis

„Das richtige Verhalten eines Freundes ist es, sich auf deine Seite zu stellen, wenn du im Unrecht bist. Fast jeder wird sich auf deine Seite stellen, wenn du im Recht bist.“ – Mark Twain

„F steht für Freunde die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für eNdlich haben wir mal Spaß – ganz friedlich und freundschaftlich“ – SpongeBob Schwammkopf

18 weitere Sprüche zur Freundschaft – KI hilft

Wenn ihr noch mehr Sprüche braucht, könnt ihr die verschiedenen KI-Dienste wie ChatGPT oder Google Bard als Inspirationsquelle nutzen. Hier sind unsere KI-generierten Favoriten:

Freunde sind wie Sterne in der Nacht, auch wenn sie nicht immer sichtbar sind, weißt du, dass sie da sind. Freundschaft ist, wenn man sich trotzdem liebt, auch wenn man sich manchmal nicht versteht. Ein Freund ist jemand, der dich mag, obwohl er dich kennt. Manche Freundschaften sind wie ein gutes Buch: Sie fesseln dich von Anfang bis Ende. Freundschaft ist, wenn man sich auch nach Jahren noch darüber freut, sich zu sehen. Ein echter Freund ist jemand, der dich zum Lachen bringt, wenn du weinen möchtest. Freundschaft ist nicht nur ein Wort, sondern ein Versprechen. Ein Freund ist jemand, der dir nach einem Streit nicht den Rücken kehrt, sondern die Hand reicht. Mit einem wahren Freund teilst du nicht nur Erinnerungen, sondern auch dein Herz. Freunde sind die Familie, die wir uns selbst aussuchen. Freundschaft ist, wenn man über dieselben Dinge lacht. Freundschaft ist aber auch, wenn man dieselben Dinge hasst. Ein Freund ist jemand, der deine Vergangenheit akzeptiert, dich in der Gegenwart liebt und in der Zukunft an deiner Seite steht. Freundschaft ist kein großes Ding, sondern viele kleine Dinge. Freundschaft ist, wenn man sich gegenseitig auch im Schweigen versteht. Freundschaft kennt keine Grenzen, keine Zeit und kein Alter. Es ist nicht wichtig, wie lange man sich kennt, sondern wie tief die Verbindung ist. Echte Freunde sind wie Diamanten – wertvoll, selten und unzerbrechlich. Freunde sind wie guter Wein: Sie werden mit den Jahren immer besser.

