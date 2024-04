Eine Taufe steht an und ihr wollt eine Glückwunschkarte verfassen oder eine nette Nachricht per WhatsApp, SMS oder einen anderen Messenger verschicken? Dann solltet ihr einen schönen Spruch zur Taufe parat haben. Falls euch auf Anhieb nichts einfällt, findet ihr nachfolgend einige schöne und kurze Taufe-Sprüche. Sie können als kleine Aufmerksamkeit verschickt werden oder auf der Tauffeier den Eltern ausgesprochen werden können.

WhatsApp Facts

Wer getauft wird, wird in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Das wird wird dann meist in großem Rahmen gefeiert. Freunde, Bekannte und Angehörige bringen Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten mit. Wer den Eltern des Kindes seine Glückwünsche auf der Feier auf einer Karte oder aus der Ferne per WhatsApp, Facebook, SMS oder per Grußkarte auf dem Postweg erteilen möchte, kann sich einiger schöner Sprüche zur Taufe bedienen, die wir hier für euch zusammengestellt haben.

Anzeige

Hier findet ihr viele schöne und kurze Glückwünsche mit Bildern. Die Bilder könnt ihr mit dem Smartphone speichern und direkt weiter versenden:

Sprüche zur Taufe für Karten, WhatsApp, Facebook & Co.

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. – Psalm 91, 11

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. – Psalm 121, 7

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. – 1. Johannes 4, 16b

Meine Wunsch an dich: Werde, der du bist! – P. Johannes Haas

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. – Johannes 8,12

Möge Gott auf dem Weg, den du vor dir hast, vor dir hergehen. Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise. – Irischer Segensspruch

Unser Wunsch kommt mit Bedacht; lass dir niemals rauben, was das Leben wertvoll macht: Hoffen! Lieben! Glauben! – Friedrich Morgenroth

Gott möge sein Wort diesem Kinde sagen, das Wort seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Treue. – Karl Rahner

Er, Gott, wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. – Psalm 91, 4

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. – 1. Moses 12, 2

Wir danken dir, das du so wunderbar gemacht bist. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. – Psalm 139, 14

Anzeige

Weitere Sprüche zur Taufe

Falls ihr nichts aus der Bibel zitieren möchtet, könnt ihr auch einen der folgenden Taufsprüche nehmen:

Gottes Liebe begleite dich auf all deinen Wegen.

Möge dein Leben immer von Gottes Segen erfüllt sein.

Ein Engel möge stets an deiner Seite sein.

In Gottes Hand geborgen, ein Leben lang.

Mit Gottes Liebe im Herzen gehst du deinen Weg.

Ein Segen möge dich begleiten, heute und für immer.

Von Gottes Hand geführt, sicher durchs Leben gehen.

Ein neues Leben, von Gottes Liebe erfüllt.

Gottes Liebe strahlt in deinem Leben.

Ein Kind Gottes, ein Segen für die Welt.

Mit Gottes Segen durchs Leben schreiten.

Von Liebe umgeben, von Gott behütet.

Ein Funke Gottes in dieser Welt.

Gottes Liebe sei immer dein Kompass.

Gottes Segen leuchtet auf deinem Weg.

Ein Wunder Gottes, in Liebe geboren.

In Gottes Liebe geborgen, in seinem Licht erstrahlen.

Mit Gott als Begleiter, kann nichts dich erschüttern.

Ein kostbares Geschenk Gottes an diese Welt.

Gottes Liebe sei dein ständiger Trost.

Ein neues Leben, von Gottes Hand geformt.

Mit Gott im Herzen, mutig voranschreiten.

Gottes Liebe sei wie ein Mantel, der dich wärmt.

Ein Leben im Einklang mit Gottes Willen.

In Gottes Hand geborgen, für alle Ewigkeit.

Von Gottes Liebe umhüllt, sicher geborgen.

Ein Leben im Licht Gottes, strahlend und schön.

Gottes Segen sei wie ein Fels in der Brandung.

Mit Gottes Liebe im Herzen, ist alles möglich.

Gottes Liebe sei wie ein ruhiger Hafen in stürmischer See.

Ein Kind Gottes, ein Geschenk des Himmels.

Gottes Liebe sei dein ständiger Begleiter.

Möge Gottes Segen dich dein Leben lang begleiten.

Anzeige

Was schreibt man in eine Karte für die Taufe?

Habt ihr etwas mehr Platz in eurer Karte, eignen sich auch diese Sprüche, ganz gleich, ob ein Junge oder ein Mädchen getauft wird:

„Möge Gottes Liebe dich wie ein warmes Licht umgeben, möge sein Segen dich wie ein sanfter Wind stets begleiten. Mit jedem Schritt, den du tust, sei dir bewusst: Du bist ein geliebtes Kind Gottes, kostbar und einzigartig, für immer und ewig.“

„Heute feiern wir die Taufe eines wunderbaren neuen Lebens, das von Gottes Liebe berührt wurde. Möge dieses Kind stets die Schönheit der Welt entdecken, von Liebe umgeben sein und im Glauben wachsen, mit Gott als treuem Begleiter an seiner Seite.“

„Gott hat dich mit Liebe geschaffen und in dieser Welt platziert, um ein Segen zu sein. Mögest du in seiner Liebe wachsen, in seinem Licht erstrahlen und die Welt mit deiner Güte und Liebe bereichern. Herzlichen Glückwunsch zur Taufe!“

„In diesem besonderen Moment der Taufe umarmt Gottes Liebe dieses kostbare Kind und verspricht, es auf all seinen Wegen zu begleiten. Mögest du stets spüren, wie du von Gottes Liebe gehalten wirst und wie wichtig du für diese Welt bist.“

„Die Taufe ist ein heiliger Bund zwischen Gott und diesem kostbaren Kind. Möge Gottes Segen es auf all seinen Wegen begleiten, seine Träume beschützen und sein Herz mit Liebe erfüllen. Willkommen in Gottes Familie!“

„Heute feiern wir die Taufe dieses besonderen Kindes und geben ihm einen Platz in Gottes großer Familie. Möge es stets spüren, wie geliebt es ist, und die Welt mit Freude, Liebe und Frieden erfüllen. Alles Liebe zur Taufe!“

„Gottes Liebe ist wie ein stetiger Strom, der dieses Kind sanft durch das Leben trägt. Möge es stets die Wärme dieses göttlichen Lichts spüren, seinen Weg mit Zuversicht gehen und die Welt mit Liebe und Mitgefühl erhellen. Herzlichen Glückwunsch zur Taufe!“

Anzeige

WhatsApp-Sprüche für jeden Anlass Abonniere uns

auf YouTube

Auf der Suche nach weiteren Sprüchen für andere Gelegenheiten? Dann haben wir hier vielleicht das Richtige für euch: