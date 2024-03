52 witzige Guten-Morgen-Sprüche und -Gedichte: So wünscht ihr jedem einen schönen Tag

Wollt ihr euren Lieben einen guten Morgen wünschen, geht das mit einem handgeschriebenen Zettel oder per Nachricht auf dem Handy. Eine Guten-Morgen-SMS oder WhatsApp-Nachricht ist schnell geschrieben und zeigt der Person, dass ihr an sie denkt. Aber was sollte man bei witzigen Guten-Morgen-Sprüchen schreiben? Wir haben hier eine Sammlung an Guten-Morgen-Sprüchen für eure Liebsten, die Morgenmuffel in der Familie sowie den Gedicht-Liebhabern.

24 süße Guten-Morgen-Wünsche für die Liebsten

Ob persönlichen Chat-Nachricht, Kommentar unter dem morgendlichen Post oder Eintrag auf der Pinnwand, es gibt viele Wege jemandem alles Liebe für den kommenden Tag zu wünschen. Auch, wenn ihr gerade weit weg seid und an eure Liebsten denkt, zeigt eine Nachricht, dass ihr in Gedanken bei ihnen seid. Guten-Morgen-Wünsche und lustige Sprüche für einen schönen Tag versüßen den Morgen und vertreiben Kummer und Sorgen:

Guten Morgen! Bereit, die Welt zu erobern? Morgensonne, Kaffee und ein Lächeln – perfekter Start in den Tag! Wach auf, du Schläfer! Die Welt braucht deine Strahlkraft. Rise and shine! Ein neuer Tag voller Möglichkeiten erwartet uns. Morgenstund hat Kaffee im Mund – auf geht's! Morgenmuffel? Nicht mit mir! Zeit, die Welt zu umarmen. Guten Morgen! Möge dein Kaffee stark und dein Tag großartig sein. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer – bist du bereit? Guten Morgen! Zeit, die Träume von gestern zu verwirklichen. Ein neuer Tag, eine neue Chance, großartig zu sein. Möge dein Tag so strahlend sein wie du. Guten Morgen, mein Schatz! Mit den Gedanken an dich aufzuwachen, macht jeden Tag zu einem guten Tag. Guten Morgen, du strahlendes Wesen! Zeit, die Welt zu verzaubern. Heute ist ein Geschenk, lass uns das Beste daraus machen. Hallo, mein Herz! Dein Lächeln ist der beste Start in meinen Tag. Ein neuer Tag, eine neue Seite im Buch des Lebens. Was werden wir heute schreiben? Morgenlicht und frische Luft – perfekte Zutaten für einen großartigen Tag. Guten Morgen! Lass uns mit einem Lächeln im Herzen und einem Funkeln in den Augen starten. Ein neuer Tag, eine neue Gelegenheit, die Welt mit Liebe zu erfüllen. Mein Lieblingsmoment am Morgen? Das Aufwachen neben dir. Guten Morgen, mein Schatz! Guten Morgen! Möge dieser Tag voller Liebe, Freude und Frieden sein. Lass uns mit einem offenen Herzen und einem freudigen Geist in den Tag starten. Guten Morgen! Lass uns dankbar sein für die kleinen Dinge, die das Leben so besonders machen. Hallo, mein süßer Wecker! Danke, dass du mich jeden Morgen mit einem Kuss aufweckst.

22 lustige und freche Guten-Morgen-Sprüche

Wenn ihr oder euer Ansprechpartner eher der morgenmuffelige oder schwarzhumorige Typ seid, passen die allzu positiven Sprüche für einen wunderschönen neuen Tag vielleicht nicht ganz. Wenn ihr dem Tag nichts abgewinnen könnt oder wisst, dass eure Lieben gern im Bett gebleiben wären, könnt ihr das mit einer gehörigen Portion Sarkasmus oder Witz übermitteln:

Für die Einen ist es Montag, für mich ist es der erste Schritt Richtung Wochenende. Es heißt ja nur Guten Morgen, weil „Halt die Fresse!“ gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist. Hallo Morgenmuffel! Hoffentlich ist dein Kaffee stark und dein Montag kurz. Denk daran, dass das Aufstehen der erste Schritt zum Schlafengehen ist. Wer früher aufsteht, hasst mehr vom Tag … „Guten“ Morgen. Guten Morgen Sippe! Jetzt straffen wir mal alle unseren Astralkörper und nehmen eine korrekte Scheiss-egal-Haltung an! Ich war schön, reich, sexy … und dann klingelte der Wecker! Na, schau mal, ein weiterer Tag voller Möglichkeiten, um zu scheitern. Guten Morgen ist umgezogen, er lebt jetzt mit gute Laune und schöner Tag in einem Land vor unserer Zeit. Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung! Wach? Nein! Wir nennen es ansprechbar und in der Lage, über die Uhrzeit zu jammern. Guten Morgen! Zeit, sich zu fragen, ob weiterschlafen nicht die bessere Option gewesen wäre. Hallo, Sonnenschein! Bitte lass mich in Ruhe und gib mir noch fünf Minuten Schlaf. Los, aufstehen, der Tag versaut sich nicht von selbst! Na, wer hat den Wecker auf „grausam“ gestellt? Ach ja, ich selbst … Der Kaffee wurde erfolgreich hinzugefügt. Dieser Körper kann jetzt gestartet werden. Guten Morgen! Zeit, die Bettdecke zu verlassen und der Welt zu zeigen, wer der Boss ist (oder wer es gerne wäre). Zu früh … zu kalt … zu Montag! Kann heute nicht aufstehen! Meine Kissen haben mich als Rudelmitglied akzeptiert und wenn ich gehe, verliere ich ihr Vertrauen … Oh, toll, ein weiterer Morgen, um uns an die Existenz unseres unglücklichen Daseins zu erinnern. Guten Morgen! Zeit, sich zu fragen, warum wir überhaupt aufstehen. Warum hat nur der Wecker eine „Snooze“-Taste? Ich bräuchte eine fürs ganze Leben …

Schöne Guten-Morgen-Reime: Mit einem Gedicht in den Tag

Eine Kurznachricht sagt mehr als tausend Worte – so oder so ähnlich ist das Motto für die folgenden Guten-Morgen-Gedichte. Die Verse sind kurz aber voll mit positiver Energie und die meisten Zitate reimen sich sogar:

Der Tag beginnt, die Sonne scheint

und wenn auch mal der Himmel weint,

dann denk an mich und glaube mir,

ich schick die Sonne schnell zu Dir.

Wenn früh am Morgen dein Handy piept,

ist jemand froh, dass es dich gibt

und will mit lieben, netten Grüßen,

dir den ganzen Tag versüßen!

Zu früher Stund möcht ich nicht stören,

vielleicht freuts dich dennoch von mir zu hören!

Ich möcht nur kurz was wagen:

Dir herzlichst Guten Morgen zu sagen!

Ich wünsch dir einen guten Tag,

dass keiner dich heut ärgern mag.

Alles soll dir heut‘ gelingen,

und vieles soll dir Freude bringen.

Kommt ein Küsschen geflogen am Morgen,

vertreibt's Dir Kummer und Sorgen.

Heb‘ es auf den ganzen Tag,

denn es sagt, dass ich Dich mag!

Ein Morgengruß durch Raum und Zeit,

schick ich dir, es ist soweit.

Ich wünsch dir einen schönen Tag,

der viel Glück dir bringen mag.

